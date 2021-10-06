На Харківщині сталася масштабна пожежа, вогонь підбирається до будинків

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У середу, 6 жовтня, в Балаклії Харківської області спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram- канал "Труха Харків".

Відзначається, що невідомі підпалили луг з очеретами. Вогонь почав підбиратися до житлових будинків - поплавилися кілька балконів. Все місто опинилося в диму.

Нагадаємо, 3 березня 2017 року сталися вибухи на складах військової частини А1352 поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили кілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.