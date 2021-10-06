На Харьковщине произошел масштабный пожар, огонь подбирается к домам

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В среду, 6 октября, в Балаклее Харьковской области вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Труха Харьков".

Отмечается, что неизвестные подпалили луг с камышами. Огонь начал подбираться к жилым домам - поплавились несколько балконов. Весь город оказался в дыму.

Напомним, 3 марта 2017 года произошли взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.