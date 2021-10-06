У Харкові поліція затримала учасників угруповання, яке "спеціалізувалося" на викраденні людей

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У Харкові правоохоронці затримали 4 осіб та звільнили чоловіка, який перебував у автівці угруповання. Підозрювані змусили чоловіка підписати документи, на підставі яких планували переоформити його приватний будинок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що організував діяльність угруповання неодноразово засуджений 44-річний харків’янин.

За даними слідства, він у спільники залучив двох чоловіків та двох жінок. Усі вони мешканці Харкова та області віком від 24-х до 46-ти років. Троє з них також мають кримінальний досвід за плечима за крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

Угруповання "спеціалізувалося" на викраденні громадян - незахищених верств населення - задля заволодіння їх житлом. Погрозами та фізичним насильством примушували потерпілих переоформити на них нерухомість", - розповіли правоохоронці.

Під час затримання учасники угруповання намагалися втекти та скоїли наїзд на двох оперативників.

Вирішується питання про повідомлення затриманим та організатору про підозри.

Раніше повідомлялось, що у Києві Служба безпеки України викрила й затримала членів організованої банди, які побиттям і погрозами "вибивали" неіснуючі борги у мешканців столиці.