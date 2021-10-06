17:57  06 жовтня
У Раді хочуть посилити карантинні обмеження через COVID-19
16:24  06 жовтня
В Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини: її батьки - антивакцинатори
17:43  06 жовтня
На Донбасі російські окупанти двічі порушили "тишу", втрат серед бійців ООС немає
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2021, 15:02 149

У Харкові поліція затримала учасників угруповання, яке "спеціалізувалося" на викраденні людей

06 жовтня 2021, 15:02 149
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові правоохоронці затримали 4 осіб та звільнили чоловіка, який перебував у автівці угруповання. Підозрювані змусили чоловіка підписати документи, на підставі яких планували переоформити його приватний будинок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що організував діяльність угруповання неодноразово засуджений 44-річний харків’янин.

За даними слідства, він у спільники залучив двох чоловіків та двох жінок. Усі вони мешканці Харкова та області віком від 24-х до 46-ти років. Троє з них також мають кримінальний досвід за плечима за крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

Угруповання "спеціалізувалося" на викраденні громадян - незахищених верств населення - задля заволодіння їх житлом. Погрозами та фізичним насильством примушували потерпілих переоформити на них нерухомість", - розповіли правоохоронці.

Під час затримання учасники угруповання намагалися втекти та скоїли наїзд на двох оперативників.

Вирішується питання про повідомлення затриманим та організатору про підозри.

Раніше повідомлялось, що у Києві Служба безпеки України викрила й затримала членів організованої банди, які побиттям і погрозами "вибивали" неіснуючі борги у мешканців столиці.

насильство розслідування поліція погрози банда

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Інтрига округу №197 на Черкащині: Три Голуба проти двох Войцехівських
"Приватбанк" Papers. Якими будуть наслідки офшорного скандалу для країни, Зеленського і його партії
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram