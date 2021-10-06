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06 октября 2021, 15:02 124

В Харькове полиция задержала участников группировки, которая "специализировалась" на похищении людей

06 октября 2021, 15:02 124
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Фото: из открытых источников
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В Харькове правоохранители задержали 4 человек и освободили мужчину, который находился в машине группировки. Подозреваемые заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что организовал деятельность группировки неоднократно осужденный 44-летний харьковчанин.

По данным следствия, он в сообщники привлек двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области в возрасте от 24-х до 46-ти лет. Трое из них также имеют криминальный опыт за плечами за кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

Группировка "специализировалась" на похищении граждан - незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость", - рассказали правоохранители.

Во время задержания участники группировки пытались скрыться и совершили наезд на двух оперативников.

Решается вопрос о сообщении задержанным и организатору о подозрениях.

Ранее сообщалось, что в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила и задержала членов организованной банды, которые избиением и угрозами "выбивали" несуществующие долги у жителей столицы.

насилие расследование полиция угрозы банда

 
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