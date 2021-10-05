Харківський депутат від ОПЗЖ заявив про напад на його автомобіль

Фото: Facebook Андрія Лесика

У вівторок, 5 жовтня, у Харкові невідомі скоїли напад на автомобіль голови Харківської міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Андрія Лесика

Про це депутат повідомив у своєму Facebook, передає RegioNews.

Лесик пов'язав напад на автомобіль з підготовкою до виборів мера міста.

"Активна стадія виборів мера в Харкові в самому розпалі. Скоєно напад на мій автомобіль Тойота Ленд Крузер", - написав глава Харківської міської організації ОПЗЖ.

Депутат не виключив, що "завтра в машині можуть виявити зброю, наркотики або нові "вуха". Лесик повідомив, що вже викликав правоохоронців. Також він опублікував фото автомобіля після нападу. На знімках видно, що розбите праве заднє скло, а також розірвана обшивка сидінь.

Зазначимо, що це не перший напад на автомобіль Лесика. 21 квітня цього року він повідомив, що невідомі обстріляли його автомобіль під стінами Дзержинського районного суду Харкова. Він також зазначив, що невідомі переслідували автомобіль, в якому перебувала його помічниця.

Нагадаємо, 29 вересня партія "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила заяву, в якій повідомила, що стратегічна рада партії ухвалила рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах Харківського міського голови. ОПЗЖ також закликала "всіх членів партії, депутатів-членів ОПЗЖ, що представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна". "Рішення про висунення альтернативних кандидатів у мери Харкова, активність на користь інших кандидатів, є прямим порушенням партійної дисципліни, і винні в цьому будуть виключені з партії й позбавлені депутатських мандатів", - заявили в ОПЗЖ.

Своєю чергою лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін подякував партії ОПЗЖ за рішення підтримати його на виборах мера, зазначивши, що 31 жовтня стане днем їхньої спільної перемоги. "Сьогодні мене підтримують харків'яни, які є як членами різних партій, так і безпартійні, але нас об'єднують спільні цінності та любов до рідного міста. Нас більше, ніж вони думають! 31 жовтня буде днем нашої спільної перемоги", - заявив Михайло Добкін.