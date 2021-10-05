Харьковский депутат от ОПЗЖ заявил о нападении на его автомобиль

Фото: Facebook Андрея Лесика

Во вторник, 5 октября, в Харькове неизвестные совершили нападение на автомобиль главы Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрея Лесика

Об этом депутат сообщил в своем Facebook, передает RegioNews.

Лесик связал нападение на автомобиль с подготовкой к выборам мэра города.

"Активная стадия выборов мэра в Харькове в самом разгаре. Совершено нападение на мой автомобиль Тоета Лэнд Крузер", – написал глава Харьковской городской организации ОПЗЖ.

Депутат не исключил, что "завтра в машине могут обнаружить оружие, наркотики или новые "уши". Лесик сообщил, что уже вызвал правоохранителей. Также он опубликовал фото автомобиля после нападения. На снимках видно, что разбито правое заднее стекло, а также разорвана обшивка сидений.

Отметим, что это не первое нападение на автомобиль Лесика. 21 апреля этого года он сообщил, что неизвестные обстреляли его автомобиль под стенами Дзержинского районного суда Харькова. Он также отметил, что неизвестные преследовали автомобиль, в котором находилась его помощница.

Напомним, 29 сентября партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обнародовала заявление, в котором сообщила, что Стратегический совет партии принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы. ОПЗЖ также призывала "всех членов партии, депутатов-членов ОПЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина". "Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов, являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов", - заявили в ОПЗЖ.

В свою очередь лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин поблагодарил партию ОПЗЖ за решение поддержать его на выборах мэра, отметив, что 31 октября станет днем их общей победы. "Сегодня меня поддерживают харьковчане, которые являются как членами различных партий, так и беспартийные, но нас объединяют общие ценности и любовь к родному городу. Нас больше, чем они думают! 31 октября будет днем нашей общей победы", - заявил Михаил Добкин.