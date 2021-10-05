Терехов сделал Харьков заложником COVID-19 из-за страха проиграть выборы мэра, - эксперт

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала политический эксперт Светлана Кушнир.

По ее словам, Харьков на начале новой волны пандемии ковида "вырвался вперед среди всех городов Украины, даже увеличение количества койко-мест для ковид-больных ситуации не решает – больницы все равно быстро заполняются пациентами под завязку. Введение режима "красной" зоны карантина в Харькове – вопрос ближайших дней".

"Но, почему-то, не временный мэр Терехов обратил на это внимание, а Михаил Добкин, который и призвал срочно собрать городских депутатов. Терехов и Добкин, конечно, соперники на приближающихся выборах мэра. Но депутаты поддержали именно Добкина, который сейчас не имеет никакого отношения ни к горсовету, ни к городской власти вообще. Так что здесь вопрос не в личных счетах и не в политике вообще, а только в здравом смысле", - написала эксперт.

Просто, по ее словам, "кто-то понимает, какая опасность надвигается на Харьков, понимает, что надо срочно собраться и выработать решение, а кто-то продолжает делать вид, что управляет городом, ситуацию контролирует, и вообще – все хорошо. Видя это, депутаты, находящиеся в здравом уме, конечно, оказываются в оппозиции Терехову. Даже те, кто ранее входили в так называемую коалицию. Ее уже нет, горсовет Терехова не слушает, потому что, ну, как его слушать при таком его отношении к реальности?"

"Кстати, сессию горсовета, назначенную на сентябрь, Терехов отменил и перенес. На неопределенный срок. Терехов явно избегает говорить на тему ковида в публичном формате. Потому что объяснить, почему город оказался совершенно не готов к очередной волне ковида, он просто не в состоянии. Ведь денег и времени было предостаточно. А сейчас их нет, как нет и подготовки городской системы здравоохранения к наплыву ковид-пациентов", - добавила Кушнир.

"В случае проведения сессии горсовета Терехову пришлось бы объясняться публично – то есть, не только перед депутатами, но и перед жителями Харькова. Было бы много неприятных вопросов и много невнятных ответов и.о. мэра. Но без проведения сессии невозможно, например, провести перераспределение оставшихся средств бюджета на потребности медицины. То есть, без сессии в городе консервируется ситуация, когда медицина просто будет бессильна спасать заболевших ковидом. Терехов это прекрасно понимает – не может не понимать. Но, тем не менее, избежать личного позора за проваленную подготовку Харькова к ковиду для него важнее, чем здоровье харьковчан. Выборы мэра и желание на них победить определяют единственную цель и главный мотив действий Терехова. А вовсе не благополучие и даже жизни харьковчан", - подытожила эксперт.

Напомним, 3 октября лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин призвал все "адекватные силы в Харьковском городском совете" инициировать внеочередную сессию, чтобы срочно выделить средства для противодействия новой волне COVID-19.

Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области. По числу заболевших и умерших от COVID-19 Харьков держит одно из первых мест в Украине.