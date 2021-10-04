Терехов прячет свою бизнес-империю за спинами близких женщин, - расследование

Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов скрывает от харьковчан свои многомиллионные активы, записывая их на близких ему женщин – маму, бывшую жену и нынешнюю спутницу жизни

Об этом идет речь в журналистском расследовании "Любимые женщины Игоря Терехова" проекта "Цена вопроса", обнародованном на сайте YouTube.

Авторы расследования отмечают, что декларация Терехова "невыразительна - по крайней мере, как для топ-чиновника. Ни элитных автомобилей - если не считать арендованный Mercedes-Benz GL 350 2013 года выпуска. Ни элитной недвижимости - в собственности Терехова меньше 100 кв. м. жилой площади, ни других атрибутов классического чиновника". В то же время, по словам журналистов, "есть все основания утверждать, что Терехов - один из самых богатых людей Харькова", но его активы записаны на его близких женщин и в первую очередь на маму – Викторию Терехову.

"Согласно данным из открытых реестров, Виктория Терехова является основателем сразу нескольких компаниях, при этом живет в достаточно скромном доме в центре города на улице Чернышевской. Судя по документам, квартиру площадью 70 квадратных метров 88-летняя бизнес-вумен делит с сыном - Игорем Тереховым, правда - за деньги, сдавая ему в аренду 29 квадратных метров", - утверждают авторы расследования. Однако на самом деле, по информации журналистов, Терехов живет не с мамой, а арендует квартиру площадью более 100 кв м у Аллы Поповой супруги судьи Донецкого хозсуда в отставке.

Также журналисты отмечают, что бывшая жена Терехова – Елена Винник, с которой и.о. мэра развелся в 2014 году, является соучредительницей во многих харьковских фирмах. В частности, Винник является совладелицей ООО "Кисет" – крупнейшей в Харькове сети киосков по продаже сигарет, воды и т.п. "Только в 2020 году выручка "Кисет" составила почти 2 млрд грн. Помимо Винник учредителями фирмы являются люди из ближайшего окружения главы МВС Арсена Авакова - Игорь Котвицкий, Вардан Восканян и Вадим Бешанов", - утверждают журналисты.

Также Елена Винник до недавнего времени владела одной из самых известных сетей частных клиник – "Он Клиник". Но совсем недавно на неизвестных основаниях передала бизнес в руки еще одной женщины – депутата Харьковского облсовета Анны Кузнецовой, которую Игорь Терехов называет своим "близким человеком" и с которой в апреле 2021 года, когда в Харьков бил рекорды по заболеваемости COVID-19, Терехов отдыхал в Турции.

"Компании Винник передали компаниям Кузнецовой свои медицинские центры - например, On clinic у метро Пушкинская перешел от "ОН Клінік Харків" (где Винник так и осталась соучредителем) к новосозданному "Медікал Адванст", где соучредителем с долей в 45% стала уже Кузнецова", - говорится в расследовании.

Также журналисты называют четвертую женщину, которая помогает Терехову прятать свои активы. Это Лада Кримерман, у которой, согласно декларации Терехова, он одолжил в 2017 году 15 млн грн. Лада является совладелицей финансовой группы "Финекс", куда входит харьковская компания по управлению активами "Финэкс-Капитал". И на эти же деньги у этой же компании Терехов купил инвестиционные сертификаты, которые за полгода принесли ему 5,5 млн грн. Дивидендов или почти 100% годовых.

"И, наконец, пятая женщина в списке фавориток Терехова– Елена Котельникова, на которую оформлен автомобиль Mercedes-Benz GL 350 и которым, согласно официальной декларации чиновника, пользуется исполняющий обязанности мэра. Котельникова - частная предпринимательница из Харькова, которая занимается пошивом одежды. Но это явно не основной бизнес - по счастливой случайности, она была совладелицей одного из медицинских центров "ОН клиник" - в Полтаве. А до этого числилась партнером матери и бывшей жены Терехова в фирме "Витеко". Близкая связь с Котельниковой объясняется просто: это жена Сергея Пиженко - брата экс-жены Терехова Елены Винник", - говорится в расследовании.

"Возложив на хрупкие женские плечи свою скрытую бизнес-империю Игорь Терехов забыл, что все тайное рано или поздно становится явным. И хотя женщины умеют быть верными до конца, если их по-настоящему любят, то история любви Игоря Терехова к большим деньгам вряд ли увенчается хэппи-эндом, ведь "любовь по расчету" всегда рано или поздно заканчивается", - подытожили авторы расследования.

Напомним, ранее журналисты выяснили, как Игорь Терехов зарабатывает на электронных билетах в общественный транспорт Харькова при помощи коммунального предприятия "Харьковпасс".