Суд может снять Игоря Терехова с выборов мэра Харькова

Кандидат на пост харьковского городского головы Дмитрий Маринин подал в суд на Харьковскую городскую избирательную территориальную комиссию с требованием снять с предвыборной гонки и.о. мэра Харькова Игоря Терехова

Об этом Дмитрий Маринин сообщил на собственной странице в "Фейсбуке".

"Дорогие Друзья! Мы закончили день также бодро, как и начали. Сегодня мы подали иск в Административный суд с требованием признать регистрацию кандидата Терехова И.А. незаконной", - написал Дмитрий Маринин.

"Парень слаб, но очень спешит занять кресло мэра Харькова. При этом спешит и делает много грубых ошибок. А за ошибки нужно отвечать", - добавил политик.

Также Дмитрий Маринин сообщил, что на съезде партии, "Блок Кернеса - Успешный Харьков!", который выдвинул Игоря Терехова кандидатом на должность городского головы, были допущены процедурные нарушения. "На этом съезде практически отсутствовали члены партии, которые должны были принимать решения о выдвижении кандидата на предстоящие выборы. Обманом Терехов сегодня пытается зарегистрироваться и дальше вести свою борьбу, для того чтобы ворваться в кресло мэра. Мы ему этого не дадим", - заявил Дмитрий Маринин.

В штабе Маринина уверены, что Конференция местной организации партии, на которой было принято решение о его выдвижении была неправомочной, а заседания "комиссий" - фейковыми.

Доказательства этого, как считают юристы Маринина, партия сама опубликовала на ютуб-канале. "Такая наша позиция в суде. Есть ещё много юридических нюансов, которые мы не будем раскрывать до суда" - заявил представитель Дмитрия Маринина.

Заседание суда, как утверждают в штабе Дмитрия Маринина, должно состояться не позднее 6 октября.

Также юристы отметили, что ТИК не отказала Терехову сразу, потому что представители и.о. мэра практически "захватили комиссию", заведя туда подконтрольных себе людей, которые закрывают глаза на нарушения закона со стороны команды и.о. мэра.

Напомним, 25 сентября, в Харькове на конференцию партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", на которой и.о. городского головы Игорь Терехов был выдвинут кандидатом на досрочных выборах мэра, не допускали журналистов и наблюдателей, а против некоторых была применена физическая сила. Журналисты и наблюдатели были вынуждены обращаться в полицию.