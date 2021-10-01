Михайло Добкін: Мер Харкова повинен бути не тільки господарником, а й мати авторитет, щоб відстоювати інтереси міста

Міський голова повинен не тільки відрізняти каналізаційні труби від заводських, а й мати політичний авторитет, щоб ефективно відстоювати інтереси Харківської громади в Києві

Про це лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін заявив в ефірі програми "Сьогодні. Увечері" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, виключно мер-господарник не зможе розв'язати питання у взаємодіях центральних органів влади та місцевого самоврядування. Для розв'язання проблем громади міський голова повинен мати політичну вагу, голос і досвід.

"Люди, які дуже вузько дивляться на місцеве самоврядування, думають, що в містах є тільки труби, по яких течуть виключно нечистоти - каналізація. Це неправда. Є й інші труби – заводські, і вони повинні працювати, оскільки ці заводи забезпечують робочі місця. Потрібно відстояти трудовий колектив, якщо це державне підприємство. Зробити так, щоб не закрився Харківський авіаційний завод в моєму рідному Харкові", - заявив Михайло Добкін.

Він також додав, що "просто господарник не може цього зробити. Тому що господарника в Києві пошлють слухати, як шумлять труби, по яких тече та субстанція, про яку я вже сказав".

За словами Михайла Добкіна, в Києві будуть розмовляти з тим і слухати лише того мера, який "вміє правильно скористатися своєю вагою для півторамільйонної громади Харкова, яка стоїть за його плечима і чекає від нього рішень".

"Неважливо, хто там (у центральній владі). Важливо, як ти себе будеш позиціювати. З Добкіним, який проти, розмовляти ніхто не буде, а з мером Харкова Добкіним, який розв'язує проблеми людей і який проти того, щоб Харкову було погано, будуть зобов'язані розмовляти", - заявив кандидат в мери Харкова і зазначив, що "при всьому цьому мер, звичайно, повинен розбиратися, де труба, по якій подається вода, а де труба, яка цю воду відводить".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що для мера Харкова дуже важливо мати можливість говорити з Києвом на рівних, щоб "відстоювати своє місто, свою громаду в суперечках в Кабінеті міністрів, з президентом і з іншими, які так чи інакше впливають на те, як місто буде розвиватися".