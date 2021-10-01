Михаил Добкин: Мэр Харькова должен быть не только хозяйственником, но и иметь авторитет, чтобы отстаивать интересы города

Городской голова должен не только отличать канализационные трубы от заводских, но и иметь политический авторитет, чтобы эффективно отстаивать интересы харьковской громады в Киеве

Об этом лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин заявил в эфире программы "Сегодня. Вечером" на телеканале "Украина 24".

По его словам, исключительно мэр-хозяйственник не сможет решить вопросы во взаимодействиях центральных органов власти и местного самоуправления. Для решения проблем громады городской голова должен иметь политический вес, голос и опыт.

"Люди, которые очень узко смотрят на местное самоуправление, думают, что в городах есть только трубы, по которым текут исключительно нечистоты - канализация. Это неправда. Есть и другие трубы – заводские, и они должны работать, поскольку эти заводы обеспечивают рабочие места. Нужно отстоять трудовой коллектив, если это государственное предприятие. Сделать так, чтобы не закрылся Харьковский авиационный завод в моем родном Харькове", - заявил Михаил Добкин.

Он также добавил, что "просто хозяйственник не может этого сделать. Потому что хозяйственника в Киеве пошлют слушать, как шумят трубы, по которым течет та субстанция, о которой я уже сказал".

По словам Михаила Добкина, в Киеве будут разговаривать с тем и слушать лишь того мэра, который "умеет правильно воспользоваться своим весом для полуторамиллионной громады Харькова, которая стоит за его плечами и ждет от него решений".

"Неважно, кто там (в центральной власти). Важно, как ты себя будешь позиционировать. С Добкиным, который против, разговаривать никто не будет, а с мэром Харькова Добкиным, который решает проблемы людей и который против того, чтобы Харькову было плохо, будут обязаны разговаривать", - заявил кандидат в мэры Харькова и отметил, что "при всем этом мэр, конечно, должен разбираться, где труба, по которой подается вода, а где труба, которая эту воду отводит".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что для мэра Харькова очень важно иметь возможность говорить с Киевом на равных, чтобы "отстаивать свой город, свою громаду в спорах в Кабинете министров, с президентом и с другими, которые так или иначе влияют на то, как город будет развиваться".