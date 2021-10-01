Михайло Добкін: Не можна допустити, щоб промисловість лягла через високу ціну на газ

На промислові підприємства і бізнес не повинно лягти все навантаження від нинішньої захмарної ціни на природний газ. Це покладе на лопатки будь-яке виробництво, де в собівартості велика складова газу та електроенергії

Про це в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

За його словами, для України сьогодні питання ціни на газ - це питання виживання. "Україна прив'язана до міжнародних цін, і тарифи - це заручники політичної ціни на газ", - зазначив він.

Михайло Добкін привітав рішення центральної влади не підвищувати комунальні тарифи для населення, оскільки "на сьогоднішній момент населення не витягне існуючу ціну на газ".

"Але потрібно зробити і другу частину - не можна відповідальність за це рішення перекладати на промислові підприємства і на бізнес, тому що він теж не витягне цю вартість", - заявив Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні "наші підприємства отримують нову ціну на газ. До останнього підвищення, при ціні трохи менш як 1 тис.доларів за тисячу кубометрів, наші підприємства отримували газ в районі 30 тис. гривень. І ви повинні розуміти, що на цій ціні формуються тарифи й для соціальної сфери, яка буде оплачуватися з місцевих бюджетів".

"Я через місяць збираюся стати мером після волевиявлення харків'ян, і мені потім це розсьорбувати. Я розумію, що, з одного боку, для населення тарифи не підійматимуть, це – хороше рішення. Але, з іншого боку, з міського бюджету вимиватимуть гроші на оплату за новими захмарними цінами опалення для шкіл, дитячих садків, лікарень та інших установ, які перебувають на балансі міста. Це неправильно. А ще можуть і бізнес покласти на лопатки, давши йому таку ціну", - заявив Михайло Добкін.

"Дивіться: всі, хто виробляють будь-яку продукцію, де в собівартості велика складова газу та електроенергії, вони ж ляжуть. Це виробництво плитки, припустимо, сантехнічних виробів, добрив, вся хімічна галузь", - заявив політик.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що для того, щоб у Харкові знизити тариф на опалення і впровадити нові технології в цій галузі, потрібно цей сегмент комунального господарства віддати бізнесу. Вони повинні будуть побудувати модульні котельні, а міськвиконком почне контролювати якість послуг.

"Потрібно віддавати це все бізнесу. Чому бізнесу? Тому що у міста на це немає грошей, а бізнес із задоволенням прийде. Місто має поставити зрозумілі умови. Наприклад, місто віддає бізнесу абонентську базу і збут. А вони повинні за свої гроші побудувати модульні котельні, а місто буде стежити за якістю послуг. Також потрібно домовлятися про тарифи, а вони з модульними котельнями будуть однозначно нижче, ніж зараз", – сказав Михайло Добкін.