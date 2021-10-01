Михаил Добкин: Нельзя допустить, чтобы промышленность легла из-за высокой цены на газ

На промышленные предприятия и бизнес не должна лечь вся нагрузка от нынешней заоблачной цены на природный газ. Это положит на лопатки любое производство, где в себестоимости большая составляющая газа и электроэнергии

Об этом в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

По его словам, для Украины сегодня вопрос цены на газ – это вопрос выживания. "Украина привязана к международным ценам, и тарифы – это заложники политической цены на газ", - отметил он.

Михаил Добкин поприветствовал решение центральной власти не повышать коммунальные тарифы для населения, поскольку "на сегодняшний момент население не вытянет существующую цену на газ".

"Но нужно сделать и вторую часть - нельзя ответственность за это решение перекладывать на промышленные предприятия и на бизнес, потому что он тоже не вытянет эту стоимость", - заявил Михаил Добкин.

По его словам, сегодня "наши предприятия получают новую цену на газ. До последнего повышения, при цене чуть меньше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, наши предприятия получали газ в районе 30 тыс. гривен. И вы должны понимать, что на этой цене формируются тарифы и для социальной сферы, которая будет оплачиваться из местных бюджетов".

"Я через месяц собираюсь стать мэром после волеизъявления харьковчан, и мне потом это расхлебывать. Я понимаю, что, с одной стороны, для населения тарифы не будут поднимать, это – хорошее решение. Но, с другой стороны, из городского бюджета будут вымывать деньги на оплату по новым заоблачным ценам отопления для школ, детских садиков, больниц и других учреждений, которые находятся на балансе города. Это неправильно. А еще могут и бизнес положить на лопатки, дав ему такую цену", -заявил Михаил Добкин.

"Смотрите: все, кто производят любую продукцию, где в себестоимости большая составляющая газа и электроэнергии, они же лягут. Это производство плитки, допустим, сантехнических изделий, удобрений, вся химическая отрасль", - заявил политик.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что для того, чтобы в Харькове снизить тариф на отопление и внедрить новые технологии в этой области, нужно этот сегмент коммунального хозяйства отдать бизнесу. Они должны будут построить модульные котельные, а горисполком начнет контролировать качество услуг.

"Нужно отдавать это все бизнесу. Почему бизнесу? Потому что у города на это нет денег, а бизнес с удовольствием придет. Город должен поставить понятные условия. К примеру, город отдает бизнесу абонентскую базу и сбыт. А они должны за свои деньги построить модульные котельные, а город будет следить за качеством услуг. Также нужно договариваться о тарифах, а они с модульными котельными будут однозначно ниже, чем сейчас", – сказал Михаил Добкин.