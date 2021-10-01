Михайло Добкін: Я підключу бізнес до вирішення проблеми ремонту зношених комунальних мереж

Про це заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін в інтерв'ю YouTube-каналу Klymenko Time.

"Мережі зношені не тільки в Харкові. Мережі зношені у всіх обласних центрах, у всіх містах обласного значення України, які створювалися за схемою ще Радянського Союзу", - заявив Михайло Добкін, говорячи про стан водопровідних і теплових мереж Харкова, зношеність яких досягла критичної позначки в 80-90%.

За його словами, сьогодні потрібно залучати бізнес, який буде інвестувати в цю галузь на вигідних для нього і громади умовах. "Сьогодні ринок збуту - найголовніше. Сьогодні зробити не складно, складно збути. Тому ми даємо готовий ринок збуту - жителів міста, залишивши за собою контроль якості води, послуг і ставлення до людей", - зазначив він, говорячи про плани реформування системи водопостачання Харкова.

На думку лідера ГО "Наш Дім - Харків", пора йти від системи централізованого водопостачання, оскільки вона довела свою зайву дорожнечу і прийшла в непридатність. "У нас два основних водозабори в Харкові, де ми беремо воду. Один розташований в 156 км від Харкова, а другий - в 40 км. Ви уявляєте кількість електричної енергії, яку потрібно витратити для того, щоб для півторамільйонного міста перегнати таку кількість води? Це приблизно 95% всієї води, яку ми споживаємо", - пояснив він.

Натомість Михайло Добкін пропонує залучити бізнес для буріння артезіанських свердловин, які позбавили б від необхідності доставляти воду на такі відстані і забезпечили б якість продукту. "Один раз вклавшись, вони будуть десятиліттями на цьому заробляти. Можна проговорити, щоб вони і внутрішньобудинкові мережі взяли на себе, і в кранах харків'ян з'явилася вже справжня питна вода, як в Австрії, окремих регіонах Франції", - розповів він.

Аналогічним чином, на думку Михайла Добкіна, потрібно вчинити і з системою теплопостачання, оскільки вона має ті ж проблеми, коли теплоносій доставляється за десятки кілометрів, а втрати при цьому досягають критичної для собівартості позначки. "Треба від цього відходити, це було класно і сучасно в кінці 80-х, коли електроенергія і газ у нас нічого не коштували. Сьогодні ціна газу зашкалює, втрати теплоносія по ходу від виробництва до споживача – божевільні витрати. Опалювати сьогодні повітря на вулиці за гроші харків'ян – неможливо. У людей і грошей немає, і це – цинізм і скотство", - підкреслив політик.

Він вважає створення системи модульних котелень, які будуть опалювати кілька будинків, а не цілі мікрорайони, перспективною ідеєю для громади і бізнесу. При цьому місто буде змушене взяти на себе відповідальність і опалювати централізовано ті будинки, де неможливо поставити модульні котельні, їхня кількість становитиме 5-7% від загального числа абонентів.

"Зате інші люди і місто знімуть з себе проблему, тому що у них буде тепло дешевше й іншої якості", - зазначив Михайло Добкін і додав, що внутрішньобудинкові мережі також можуть стати відповідальністю бізнесменів-інвесторів при збереженні контролю якості за міською владою.

"Це проєкт, який потрібно розписати на багато років, частину навантаження покласти на державу. Це робота, її потрібно робити, і я розумію, я знаю, я хочу це зробити", - наголосив Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що в Харкові необхідно проаналізувати діяльність міської влади за останній рік, провести аудит бюджетних витрат, роботи комунальних підприємств та відродити підтримку гуманітарної сфери.