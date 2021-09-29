Михайло Добкін: Я поверну в бюджет Харкова те, що розтягнули за минулий рік

У Харкові необхідно проаналізувати діяльність міської влади за останній рік, провести аудит бюджетних витрат, роботи комунальних підприємств і відродити підтримку гуманітарної сфери

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

"Таке враження, що у нас стався якийсь землетрус",-заявив Михайло Добкін, говорячи про стан міського господарства в Харкові.

За його словами, в місті спочатку потрібно відновити нормальний ритм роботи міського господарства, втрачений за останній час, а потім відроджувати програми підтримки гуманітарних сфер діяльності харків'ян. Так він відповів на прохання городян відродити "Фонд підтримки молодих обдарувань", у створенні і роботі якого він раніше брав участь.

"Нам потрібно провести великий аналіз, що у нас насправді відбувається, зробити аудит бюджету, подивитися, що у нас з комунальними підприємствами. За цей рік розтягли чимало. Кого зловлю за вухо або за руку – вони все назад в зубах принесуть. Але в цій ситуації вже безповоротно", - підкреслив Михайло Добкін.

"Як тільки ми наведемо порядок, я наступне, що буду робити – відновлювати підтримку талановитих спортсменів, музикантів", - додав Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що однією з великих міських проблем Харкова залишається робота метрополітену. Нові станції не будуються, інтервал між поїздами збільшується, зарплата співробітникам вчасно не виплачується. Це відбувається тому, що гроші з метрополітену "вимиваються" чиновниками.