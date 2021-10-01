Михаил Добкин: Я подключу бизнес к решению проблемы ремонта изношенных коммунальных сетей

Об этом заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин в интервью YouTube-каналу Klymenko Time.

"Сети изношены не только в Харькове. Сети изношены во всех областных центрах, во всех городах областного значения Украины, которые создавались по схеме еще Советского Союза", - заявил Михаил Добкин, говоря о состоянии водопроводных и тепловых сетей Харькова, изношенность которых достигла критической отметки в 80-90%.

По его словам, сегодня нужно привлекать бизнес, который будет инвестировать в эту отрасль на выгодных для него и громады условиях. "Сегодня рынок сбыта – самое главное. Сегодня произвести не сложно, сложно сбыть. Поэтому мы даем готовый рынок сбыта – жителей города, оставив за собой контроль качества воды, услуг и отношения к людям", - отметил он, говоря о планах реформирования системы водоснабжения Харькова.

По мнению лидера ОО "Наш Дом – Харьков", пора уходить от системы централизованного водоснабжения, поскольку она доказала свою излишнюю дороговизну и пришла в негодность. "У нас два основных водозабора в Харькове, где мы берем воду. Один находится в 156 км от Харькова, а второй – в 40 км. Вы представляете количество электрической энергии, которую нужно потратить для того, чтобы для полуторамиллионного города перегнать такое количество воды? Это примерно 95% всей воды, которую мы потребляем", - объяснил он.

Взамен Михаил Добкин предлагает привлечь бизнес для бурения артезианских скважин, которые избавили бы от необходимости доставлять воду на такие расстояния и обеспечили бы качество продукта. "Один раз вложившись, они будут десятилетиями на этом зарабатывать. Можно проговорить, чтобы они и внутридомовые сети взяли на себя, и в кранах харьковчан появилась уже настоящая питьевая вода, как в Австрии, отдельных регионах Франции", - рассказал он.

Аналогичным образом, по мнению Михаила Добкина, следует поступить и с системой теплоснабжения, поскольку она имеет те же проблемы, когда теплоноситель доставляется за десятки километров, а потери при этом достигают критической для себестоимости отметки. "Надо от этого отходить, это было классно и современно в конце 80-х, когда электроэнергия и газ у нас ничего не стоили. Сегодня цена газа зашкаливает, потери теплоносителя по ходу от производства до потребителя – сумасшедшие затраты. Отапливать сегодня воздух на улице за деньги харьковчан – невозможно. У людей и денег нет, и это – цинизм и скотство", - подчеркнул политик.

Он считает создание системы модульных котельных, которые будут отапливать несколько домов, а не целые микрорайоны, перспективной идеей для громады и бизнеса. При этом город будет вынужден взять на себя ответственность и отапливать централизованно те дома, где невозможно поставить модульные котельные, их количество составит 5-7% от общего числа абонентов.

"Зато другие люди и город снимут с себя проблему, потому что у них будет тепло дешевле и другого качества", - отметил Михаил Добкин и добавил, что внутридомовые сети также могут стать ответственностью бизнесменов-инвесторов при сохранении контроля качества за городскими властями.

"Это проект, который нужно расписать на многие годы, часть нагрузки положить на государство. Это работа, ее нужно делать, и я понимаю, я знаю, я хочу это сделать", - подчеркнул Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что в Харькове необходимо проанализировать деятельность городских властей за последний год, провести аудит бюджетных расходов, работы коммунальных предприятий и возродить поддержку гуманитарной сферы.