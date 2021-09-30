Михаил Добкин поблагодарил ОПЗЖ за поддержку: Нас объединяют общие ценности и любовь к Харькову

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин поблагодарил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" за решение поддержать его на выборах мэра Харькова 31 октября

Об этом Михаил Добкин написал на своей странице в "Телеграм", отметив, что 31 октября будет днем их общей победы.

Михаил Добкин напомнил, что идет на выборы самовыдвиженцем. "Я руководил городом и областью, харьковчане трижды избирали меня в парламент и точно знают мои взгляды, им не нужно меня как-то "маркировать". Иду от харьковчан и побеждать буду от них", - добавил он.

"Искренне благодарю ОПЗЖ за поддержку. Таким образом партия доверяет мне представлять и защищать интересы ее электората. Потому что сейчас, так получилось, их интересы в городской власти не представлены совсем. ОПЗЖ показала хороший результат на прошлых выборах, сформировала фракцию, Александр Фельдман занял второе место, после Кернеса. Люди выбирали своего депутата, выбирали мэра, но этот результат украли проходимцы, прикрывающиеся былыми заслугами городской власти. Но скоро это прекратится", - уверен Михаил Добкин.

Политик также подчеркнул, что "фигура мэра, горсовета и его исполнительных органов должны направлять интересы разного спектра политики в развитие Харькова". "И поддержка ОПЗЖ - это не как какой-то кулуарный ход, "ты мне, я тебе". Это признание того, что местное самоуправление должно отражать весь политический спектр взглядов людей, а партийное разнообразие - быть инструментом объединения, а не раздора. Так было раньше при мне, при Геннадии Кернесе и так будет, когда я с помощью людей вернусь в стены горсовета", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

"Для меня большая ответственность принять и оправдать в будущем доверие сторонников оппозиции. И я очень надеюсь на помощь влиятельной парламентской фракции ОПЗЖ в отстаивании интересов Харькова и в Верховной Раде, и в других высших органах власти", - написал Михаил Добкин.

"Сегодня меня поддерживают харьковчане, которые являются как членами различных партий, так и беспартийные, но нас объединяют общие ценности и любовь к родному городу. Нас больше, чем они думают! 31 октября будет днем нашей общей победы", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, 29 сентября партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обнародовала заявление, в котором сообщила, что Стратегический совет партии принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы.