Михайло Добкін: Вибір харків'ян підмінили, підсунувши їм залежного від Авакова Терехова

Вибір харків'ян, зроблений на виборах харківського міського голови у 2020 році, "нахабним чином підмінили", віддавши владу в місті представнику клану ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

Зокрема, говорячи про депутатів міської ради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків", Михайло Добкін підкреслив, що такого блоку в Харкові "більше немає".

"Блоку Кернеса" не існує, тому що багато людей, які на прізвищі Кернес увійшли до Харківської міської ради, вони зрадили його пам'ять", - вважає Михайло Добкін.

"Вони сьогодні підіграють, розуміючи, що відбувається, а вони точно розуміють, що відбувається, тим людям, які за спиною у харків'ян руками близького оточення Арсена Борисовича Авакова, якого в Харкові навіть в район нікуди не оберуть, такий у нього антирейтинг, але вони сьогодні керують Харковом і ще прикриваються портретом покійного мера", - заявив Михайло Добкін.

За його словами," ті люди, які називалися близьким, друзями, соратниками, послідовниками Кернеса нахабним чином підмінили вибір харків'ян, і замість Кернеса підсунули їм представника клану пана Авакова".

Також Михайло Добкін підтвердив журналістам, що особисто розмовляв з Аваковим "на предмет того, щоб його представники не запливали за буйки в Харкові".

"У нас був якийсь пан Рубель, який керував Харківською міліцією, який з начальника обласного управління МВС, став начальником особистої охорони пана виконуючого обов'язки (в.о. мера Ігоря Терехова, - ред.)" – заявив Михайло Добкін, додавши, що його головним конкурентом на виборах мера є "колективний Арсен Борисович Аваков".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що сьогодні люди, пов'язані з Аваковим, керують головними комунальними підприємствами Харкова і ними контролюються всі фінансові потоки харківських КП. За його словами, Аваков і його люди мають колосальний вплив на всі процеси, що стосуються управління Харковом.