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29 вересня 2021, 15:02 16

Аваков і його люди контролюють всі комунальні підприємства Харкова та їхні фінансові потоки, – Михайло Добкін

29 вересня 2021, 15:02 16
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Майже всі фінансові потоки міського бюджету Харкова контролюють люди екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вимиваються гроші навіть із зарплатних фондів, що призводить до затримки зарплат працівникам харківських КП

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Klymenko Time" заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

За його словами, Аваков і його люди мають колосальний вплив на всі процеси, що стосуються управління Харковом.

"Люди Авакова сьогодні керують головними комунальними підприємствами. Наприклад, "Харківські теплові мережі" - комунальне підприємство, яке надає послуги з опалення та подачі гарячої води. Також КП "Харківський метрополітен", яке сьогодні за добу перевозить від 600 до 800 тисяч харків'ян і гостей нашого міста. Ви розумієте, які колосальні фінансові потоки в цих двох підприємствах? Всі фінансові потоки контролюються людьми Арсена Авакова", - заявив Михайло Добкін, додавши, що мова йде про дуже істотну частину міського бюджету Харкова.

Крім того, політик зазначив, що працівникам комунальних підприємств Харкова почали затримувати зарплату відразу після того, як у вересні 2020 року тодішнього мера міста Геннадія Кернеса відвезли на лікування в Німецьку клініку "Шаріте". "Тобто, вимивають гроші навіть із зарплатного фонду", – додав Михайло Добкін.

Нагадаємо, вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. Експерти вже прогнозують, що мера Харкова обиратимуть у два тури, а головними претендентами на цю посаду є Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов.

У свою чергу в громадянській мережі "ОПОРА", яка займається моніторингом всіх виборчих процесів в Україні, зазначають, що Ігор Терехов постійно задіює адміністративний ресурс, а також використовує сайт Харківської міськради для власної агітації, що заборонено виборчим законодавством.

Арсен Аваков Харків Михайло Добкін

 
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