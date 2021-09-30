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30 сентября 2021, 19:31 10

Михаил Добкин: Выбор харьковчан подменили, подсунув им зависимого от Авакова Терехова

30 сентября 2021, 19:31 10
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Выбор харьковчан, сделанный на выборах харьковского городского головы в 2020 году, "наглым образом подменили", отдав власть в городе представителю клана экс-министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

В частности, говоря о депутатах городского совета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков", Михаил Добкин подчеркнул, что такого блока в Харькове "больше нет".

"Блока Кернеса" не существует, потому что многие люди, которые на фамилии Кернес вошли в Харьковский городской совет, они предали его память", - считает Михаил Добкин.

"Они сегодня подыгрывают, понимая, что происходит, а они точно понимают, что происходит, тем людям, которые за спиной у харьковчан руками близкого окружения Арсена Борисовича Авакова, которого в Харькове даже в район никуда не изберут, такой у него антирейтинг, но они сегодня руководят Харьковом и еще прикрываются портретом покойного мэра", - заявил Михаил Добкин.

По его словам, "те люди, которые назывались близким, друзьями, соратниками, последователями Кернеса наглым образом подменили выбор харьковчан, и вместо Кернеса подсунули им представителя клана господина Авакова".

Также Михаил Добкин подтвердил журналистам, что лично разговаривал с Аваковым "на предмет того, чтобы его представители не заплывали за буйки в Харькове".

"У нас был некий господин Рубель, который руководил харьковской милицией, который из начальника областного управления МВД, стал начальником личной охраны господина исполняющего обязанности (и.о. мэра Игоря Терехова, - ред.)" – заявил Михаил Добкин, добавив, что его главным конкурентом на выборах мэра является "коллективный Арсен Борисович Аваков".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что сегодня люди, связанные с Аваковым, руководят главными коммунальными предприятиями Харькова и ими контролируются все финансовые потоки харьковских КП. По его словам, Аваков и его люди имеют колоссальное влияние на все процессы, касающиеся управления Харьковом.

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