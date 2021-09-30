Михайло Добкін: Терехов максимально підходить для "дніпропетровських", щоб віддати їм контроль над Харковом

Останнім часом дуже чітко простежуються зростання впливу в Харкові так званого "дніпропетровського" клану, який робить ставку на в.о. мера Ігоря Терехова, щоб повністю взяти місто під контроль

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

Зокрема, він зазначив, що сьогодні ключ вирішення бізнес-інтересів багатьох людей лежить в мерії Харкова, яку очолює Ігор Терехов. "Так звані політичні еліти об'єднуються не навколо певної людини, вони об'єднуються навколо своїх бізнес-інтересів. Сьогодні ключ від бізнес-інтересів - кому дати той чи інший тендер виграти, кому дати можливість побудувати новий ЖК, він лежить в мерії. І будь там хоч мавпа, все одно об'єднувалися б навколо цієї мавпи. Тому що, шкурні інтереси, вони завжди, на жаль, переважають якісь суспільно значущі справи", - заявив Добкін.

Також він зазначив, що сьогодні в Офісі президента "проблемами Харкова живе максимум одна людина. Це один із заступників голови Офісу, який дуже системно працює над тим, щоб у Харкові з'явилися люди легко ним керовані".

"Чому я так кажу? Тому що тривалий час представники міста Дніпра, звідки родом цей дуже високий за посадою керівник, до нас, до Харкова, надсилалися представники Дніпра. У нас був і губернатор (Айна Тимчук, - ред.), і дніпровські компанії вигравали великі дорогі тендери на ремонт інженерних мереж в Харкові, і дуже чітко простежувався захист цього "дніпропетровського клану" в Харкові", - заявив Михайло Добкін.

При цьому він наголосив, що їм для реалізації їхніх цілей "максимально підходив виконуючий обов'язки мера, тому що він людина не самостійна, він оточений людьми Павла Фукса і Арсена Авакова".

Також Михайло Добкін нагадав, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко неодноразово давав "такі непрозорі, товсті натяки на те", кого він буде підтримувати на виборах мера Харкова, маючи на увазі Терехова.

"Він хоч і говорить від усього керівництва країни, але я думаю, що він не визначає політику керівництва країни. І каже це, швидше за все, від себе, переслідуючи свої інтереси", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що Ігор Терехов перебуває під повним впливом і контролем одразу декількох політичних груп, які й сформували його виборчий штаб. В першу чергу, за словами Михайла Добкіна, на Терехова впливають "дніпропетровські" і ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.