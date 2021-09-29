Михайло Добкін: Терехов несамостійний політик, ним керують група Авакова і "дніпропетровські"

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Klymenko Time" заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні у виборчому стані його суперника на виборах мера Харкова – тимчасового голови Харкова Ігоря Терехова – працює три команди.

"Одна з них – команда "дніпропетровських", яку контролює один з представників" дніпропетровського "клану з Офісу Президента. У тому числі й частина керівництва самого міста Дніпра. Вони прислали своїх політологів, своїх людей, які будують "сітки", - заявив Михайло Добкін.

Ще одну команду, за словами політика, контролює ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який має "колосальний вплив" на виборчий процес у Харкові.

"Ще один штаб - це штаб Арсена Борисовича Авакова. Він теж контролює всі процеси. Там сидять люди, які працювали з ним ще з тих часів, коли він був членом президії партії "Наша Україна". Сьогодні всі вони працюють у Терехова. Там повний вплив і повний контроль", - заявив політик.

Також Михайло Добкін назвав серед людей, які мають великий вплив на Терехова, олігарха Павла Фукса, у якого були й залишаються дружні відносини з Аваковим.

Що стосується самого Ігоря Терехова, то, за словами Михайла Добкіна, він йому "за великим рахунком не цікавий", на відміну від людей, які ним керують. "Він трошки сіренький, трошки бліденький, трошки сивуватий, він безликий. Я стежу за тими, хто ним керує. Це більш серйозні люди зі своїм характером, зі своєю харизмою. І ці люди вони наділи Терехова на руку як "Петрушку". І з такого лялькового театру, через ширмочки керують процесами, що відбуваються в Харкові", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, навесні Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця постанова була ухвалена у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року. Зараз обов'язки мера Харкова тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Однак легітимність обрання Терехова секретарем міськради у багатьох викликає великі сумніви, оскільки Терехов був обраний на підставі листа з електронним підписом Геннадія Кернеса, який на той момент, з великою ймовірністю був у комі й не міг підписувати жодних документів.