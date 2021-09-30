Михаил Добкин: Терехов максимально подходит для "днепропетровских", чтобы отдать им контроль над Харьковом

В последнее время очень четко прослеживаются рост влияния в Харькове так называемого "днепропетровского" клана, который делает ставку на и.о. мэра Игоря Терехова, чтобы полностью взять город под контроль

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

В частности, он отметил, что сегодня ключ решения бизнес-интересов многих людей лежит в мэрии Харькова, которую возглавляет Игорь Терехов. "Так называемые политические элиты объединяются не вокруг определенного человека, они объединяются вокруг своих бизнес-интересов. Сегодня ключ от бизнес-интересов – кому дать тот или иной тендер выиграть, кому дать возможность построить новый ЖК, он лежит в мэрии. И будь там хоть обезьяна, все равно объединялись бы вокруг этой обезьяны. Потому что, шкурные интересы, они всегда, к сожалению, преобладают над какими-то общественно значимыми делами", - заявил Добкин.

Также он отметил, что сегодня в Офисе Президента "проблемами Харькова живет максимум один человек. Это один из заместителей главы Офиса, который очень системно работает над тем, чтобы в Харькове появились люди легко им управляемые".

"Почему я так говорю? Потому что длительное время представители города Днепра, откуда родом этот очень высокий по должности руководитель, к нам, в Харьков, присылались представители Днепра. У нас был и губернатор (Айна Тымчук, - ред.), и днепровские компании выигрывали большие дорогие тендеры на ремонт инженерных сетей в Харькове, и очень четко прослеживалась защита этого "днепропетровского клана" в Харькове", - заявил Михаил Добкин.

При этом он подчеркнул, что им для реализации их целей "максимально подходил исполняющий обязанности мэра, потому что он человек не самостоятельный, он окружен людьми Павла Фукса и Арсена Авакова".

Также Михаил Добкин напомнил, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко неоднократно давал "такие непрозрачные, толстые намеки на то", кого он будет поддерживать на выборах мэра Харькова, имея ввиду Терехова.

"Он хоть и говорит от всего руководства страны, но я думаю, что он не определяет политику руководства страны. И говорит это, скорее всего, от себя, преследуя свои интересы", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что Игорь Терехов находится под полным влиянием и контролем сразу нескольких политических групп, которые и сформировали его избирательный штаб. В первую очередь, по словам Михаила Добкина, на Терехова влияют "днепропетровские" и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.