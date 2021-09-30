Михайло Добкін: Ми змінимо підхід до фінансування охорони здоров'я та освіти

Про це заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін в ефірі "Ток-шоу №1 з Василем Головановим" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, сьогодні Харків - лідер серед інших міст України за темпами захворюваності та смертей від коронавірусу, що стало наслідком провальної роботи міської влади з підготовки Харкова до нової хвилі пандемії.

"Київ абсолютно не контролює, що відбувається на місцях, і влада цим користується. Сьогодні Харків лідер за кількістю нових хворих при новій хвилі коронавірусу, і абсолютний антилідер за кількістю відремонтованих медичних установ і підготовки їх до нової хвилі", - заявив Михайло Добкін.

Також він додав, що "зараз 90% місць в опорних лікарнях міста зайняті, і харків'ян відправляють в лікарні області. Люди в коридорах лежать. Нічого не зроблено. Операційні та реанімації не підготовлені".

За його словами, пам'ятники бегемотам і жирафам в Харкові будуються, а якщо хвора на COVID-19 людина потрапляє в лікарню, то залишається сам на сам з великими проблемами, і лікарі допомогти не можуть, тому що самі не забезпечені ні належним обладнанням, ні медикаментами й отримують мізерну зарплату.

Михайло Добкін заявив, що необхідно кардинально змінювати підхід – залучати бізнес і фінансово допомагати тим, хто не може самостійно впоратися з проблемою, і додав, що він займеться в першу чергу після перемоги на виборах.

Політик також зупинився на проблемі недостатнього фінансування у сфері освіти. Він зазначив, що цього року школи та дитячі садки Харкова не отримали належних коштів на підготовку до нового навчального року.

"Вперше в Харкові кількість коштів, які були зібрані з батьків перевищила кількість тих грошей, які місто виділило на ремонт і реконструкцію шкільних і дошкільних установ. Не можна на батьків, які й так виживають при нинішній економічній ситуації, перекладати обов'язки держави та органів місцевого самоврядування і брати з них гроші на ремонт даху, заміну вікон, фарбування стін, покупку нових меблів і так далі", — заявив кандидат в мери й додав, що таку систему пора ламати.

За його словами, розв'язати цю проблему можна, якщо місто забезпечить стовідсоткове цільове фінансування закладів освіти. "Школа - це місце для навчання дітей, а не "бізнес" чиновників. Наше завдання - повністю змінити підхід до фінансування освітніх установ, тому що перш за все — це інвестиції в розвиток нашого майбутнього покоління, нашого рідного міста", - підкреслив Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що Харків розвиватиметься, коли у міської влади будуть правильні пріоритети. Необхідно дати людям почуття безпеки, забезпечити належні умови для молоді та подбати про справедливе ставлення до літніх людей. "Я хочу створити місто, в якому головна цінність — людина. Тому моя програма називається "Місто для людей". Всі міські ресурси та сервіси повинні бути зосереджені навколо кожного жителя, а влада повинна працювати на поліпшення добробуту всіх городян", — сказав Михайло Добкін.