Михаил Добкин: Мы поменяем подход к финансированию здравоохранения и образования

Об этом заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин в эфире "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

По его словам, сегодня Харьков – лидер среди других городов Украины по темпам заболеваемости и смертям от коронавируса, что стало следствием провальной работы городской власти по подготовке Харькова к новой волне пандемии.

"Киев абсолютно не контролирует, что происходит на местах, и власти этим пользуются. Сегодня Харьков лидер по количеству новых заболевших при новой волне коронавируса, и абсолютный антилидер по количеству отремонтированных медицинских учреждений и подготовки их к новой волне", - заявил Михаил Добкин.

Также он добавил, что "сейчас 90% мест в опорных больницах города заняты, и харьковчан отправляют в больницы области. Люди в коридорах лежат. Ничего не сделано. Операционные и реанимации не подготовлены".

По его словам, памятники бегемотам и жирафам в Харькове строятся, а если заболевший на COVID-19 человек попадает в больницу, то остается один на один с большими проблемами, и врачи помочь не могут, потому что сами не обеспечены ни должным оборудованием, ни медикаментами и получают мизерную зарплату.

Михаил Добкин заявил, что необходимо кардинально менять подход – привлекать бизнес и финансово помогать тем, кто не может самостоятельно справиться с проблемой, и добавил, что он займется в первую очередь после победы на выборах.

Политик также остановился на проблеме недостаточного финансирования в сфере образования. Он отметил, что в этом году школы и детские сады Харькова не получили должных средств на подготовку к новому учебному году.

"Впервые в Харькове количество средств, которые были собраны с родителей превысило количество тех денег, которые город выделил на ремонт и реконструкцию школьных и дошкольных учреждений. Нельзя на родителей, которые и так выживают при нынешней экономической ситуации, перекладывать обязанности государства и органов местного самоуправления и брать с них деньги на ремонт крыши, замену окон, покраску стен, покупку новой мебели и так далее", — заявил кандидат в мэры и добавил, что такую систему пора ломать.

По его словам, решить эту проблему можно, если город обеспечит стопроцентное целевое финансирование учреждений образования. "Школа — это место для обучения детей, а не "бизнес" чиновников. Наша задача — полностью поменять подход к финансированию образовательных учреждений, потому что прежде всего – это инвестиции в развитие нашего будущего поколения, нашего родного города", — подчеркнул Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что Харьков будет развиваться, когда у городской власти будут правильные приоритеты. Необходимо дать людям чувство безопасности, обеспечить надлежащие условия для молодежи и позаботиться о справедливом отношении к пожилым людям. "Я хочу создать город, в котором главная ценность — человек. Поэтому моя программа называется "Город для людей". Все городские ресурсы и сервисы должны быть сосредоточены вокруг каждого жителя, а власть должна работать на улучшение благосостояния всех горожан", — сказал Михаил Добкин.