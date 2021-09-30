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30 вересня 2021, 13:19 719

У Харкові викрили двох поліцейських, які незаконно затримували осіб з ОРДЛО

30 вересня 2021, 13:19 719
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Фото: Нацполіція
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Оперативники викрили окремих співробітників Харківського районного управління поліції на протиправних діях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За оперативними даними, двоє поліцейських Харкова вимагали гроші з осіб, які прибували з тимчасово окупованої території України.

Погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за порушення правил в’їзду/виїзду, порушення карантинних обмежень, участь чи фінансування незаконних збройних формувань, спільники вимагали хабарі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема задокументовано вимагання та одержання від одного з чоловіків понад 10 000 гривень, які він мав при собі.

Спільників затримали та оголосили про підозру. До суду подано клопотання на обрання запобіжних заходів фігурантам. У разі доведення вини спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали "на гарячому" керівника держпідприємства енергетичної галузі, коли він отримав частину хабаря.

ОРДЛО хабар поліція Харків правоохоронці

 
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