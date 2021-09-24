На Дніпропетровщині затримали керівника держпідприємства на вимаганні 120 тисяч хабаря
На Дніпропетровщині оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали "на гарячому" керівника держпідприємства енергетичної галузі, коли він отримав частину хабаря
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Так, посадовця було затримано, коли отримав першу частину обумовленої суми - 96 тисяч гривень. Загалом він вимагав від підприємця 120 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв владнати питання з безперешкодною орендою складських приміщень.
Посадовій особі вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок щодо судді Мукачівського міськрайонного суду та його спільнику за хабар у 2 тисячі гривень.