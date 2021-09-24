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24 вересня 2021, 13:12 356

На Дніпропетровщині затримали керівника держпідприємства на вимаганні 120 тисяч хабаря

24 вересня 2021, 13:12 356
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали "на гарячому" керівника держпідприємства енергетичної галузі, коли він отримав частину хабаря

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Так, посадовця було затримано, коли отримав першу частину обумовленої суми - 96 тисяч гривень. Загалом він вимагав від підприємця 120 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв владнати питання з безперешкодною орендою складських приміщень.

Посадовій особі вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок щодо судді Мукачівського міськрайонного суду та його спільнику за хабар у 2 тисячі гривень.

поліція розслідування хабар чиновники підприємство

 
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