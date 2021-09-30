08:46  30 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 11 757 случаев заражения
15:59  30 сентября
В ОАСК жалуются, что не имеют денег на зарплаты
12:31  30 сентября
Оккупанты на Донбассе снова убили нашего воина
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2021, 13:19 719

В Харькове разоблачили двух полицейских, которые незаконно задерживали людей из ОРДЛО

30 сентября 2021, 13:19 719
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Оперативники разоблачили отдельных сотрудников Харьковского районного управления полиции на противоправных действиях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По оперативным данным, двое полицейских Харькова требовали деньги с лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины.

Угрожая привлечением к уголовной ответственности за нарушение правил въезда/выезда, нарушения карантинных ограничений, участие или финансирование незаконных вооруженных формирований, сообщники вымогали взятки", - говорится в сообщении.

В частности задокументировано вымогательство и получение от одного из мужчин более 10 000 гривен, которые он имел при себе.

Сообщников задержали и объявили о подозрении. В суд подано ходатайство на избрание мер пресечения фигурантам. В случае доказательства вины сообщникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине оперативники вместе со следователями областной полиции задержали "на горячем" руководителя госпредприятия энергетической отрасли, когда он получил часть взятки.

ОРДЛО взятка полиция Харьков правоохранители

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram