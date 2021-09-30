В Харькове разоблачили двух полицейских, которые незаконно задерживали людей из ОРДЛО

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По оперативным данным, двое полицейских Харькова требовали деньги с лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины.

Угрожая привлечением к уголовной ответственности за нарушение правил въезда/выезда, нарушения карантинных ограничений, участие или финансирование незаконных вооруженных формирований, сообщники вымогали взятки", - говорится в сообщении.

В частности задокументировано вымогательство и получение от одного из мужчин более 10 000 гривен, которые он имел при себе.

Сообщников задержали и объявили о подозрении. В суд подано ходатайство на избрание мер пресечения фигурантам. В случае доказательства вины сообщникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине оперативники вместе со следователями областной полиции задержали "на горячем" руководителя госпредприятия энергетической отрасли, когда он получил часть взятки.