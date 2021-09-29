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29 сентября 2021, 17:19 25

Депутат Харьковского горсовета Родзинский отказался идти на выборы мэра Харькова и поддержал Михаила Добкина

29 сентября 2021, 17:19 25
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Депутат Харьковского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Родзинский отказался от участия в выборах мэра Харькова и поддержал кандидатуру Михаила Добкина

Соответствующее заявление Родзинский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Родные Харьковчане, несколько месяцев назад я заявил, что в октябре буду избираться мэром Харькова. Моя цель делать все, чтобы сегодняшняя вороватая городская власть вынула руки из бюджета и ваших карманов. Чтобы в Харькове изменились приоритеты - вместо фантанов, городские деньги направлялись на реновацию и уменьшение теплопотерь домов, а значит ваших платежек за тепло, бесплатный электротранспорт и т.д." – говорится в заявлении Родзинского.

"Социология, которую мне тайком присылали штабисты основных кандидатов, показывала, что я могу занять уверенное четвертое или даже третье место, набрав от 10 до 15 процентов голосов в первом туре", - заявил Родзинский, добавив, что не располагает возможностями выйти во второй тур.

"Для меня важны не мои личные интересы, а принципы и цели. Отданные за меня голоса, это голоса тех харьковчан, которые не поддерживают городскую власть и хотят перемен к лучшему для себя и Харькова. Но эти харьковчане не проголосовали бы тогда за наиболее перспективного кандидата Михаила Добкина", - говорится в заявлении Родзинского.

"Поэтому сегодня, я принял для себя решение - не пойти на мэрские выборы, для того, чтобы увеличить шансы Добкина, стать мэром Харькова. Даже если у нас есть хотя бы один шанс из 100, что нам удасться вымести "ссаной метлой" жуликов и воров, которые сегодня окопались в городской власти, то мы должны сделать все возможное!" – подытожил Анатолий Родзинский.

Напомним, сегодня партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обнародовала заявление, в котором сообщила, что Стратегический совет партии принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы.

ОПЗЖ Харьков Михаил Добкин

 
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