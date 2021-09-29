Стратегический совет ОПЗЖ принял решение поддержать Михаила Добкина на выборах мэра Харькова

Об этом идет речь в заявлении партии, обнародованном на официальном сайте ОПЗЖ.

"На внеочередных выборах харьковского городского головы "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает Михаила Добкина. Соответствующее решение принято Стратегическим советом партии", - говорится в документе.

"Михаил Добкин - не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельности для его развития. Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа", - заявляют в ОПЗЖ.

Немаловажен и тот факт, отмечается в заявлении партии, что "Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра – стал секретарём Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова".

ОПЗЖ также призывала "всех членов партии, депутатов-членов ОПЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина. Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов, являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов".

Напомним, выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. 25 сентября Михаил Добкин был зарегистрирован Харьковской городской избирательной комиссией как самовыдвиженец.

По словам Михаила Добкина, он идет на выборы мэра Харькова с программой развития "Город для людей". Я хочу создать город, в котором главная ценность — человек. Поэтому моя программа называется "Город для людей". Все городские ресурсы и сервисы должны быть сосредоточены вокруг каждого жителя, а власть должна работать на улучшение благосостояния всех горожан", — сказал Михаил Добкин.