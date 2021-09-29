Аваков и его люди контролируют все коммунальные предприятия Харькова и их финансовые потоки, – Михаил Добкин

Почти все финансовые потоки городского бюджета Харькова контролируют люди экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Вымываются деньги даже из зарплатных фондов, что приводит к задержке зарплат работникам харьковских КП

Об этом в интервью YouTube-каналу "Klymenko Time" заявил лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

По его словам, Аваков и его люди имеют колоссальное влияние на все процессы, касающиеся управления Харьковом.

"Люди Авакова сегодня руководят главными коммунальными предприятиями. Например, "Харьковские тепловые сети" – коммунальное предприятие, которое оказывает услуги по отоплению и подаче горячей воды. Также КП "Харьковский метрополитен", которое сегодня за сутки перевозит от 600 до 800 тысяч харьковчан и гостей нашего города. Вы понимаете, какие колоссальные финансовые потоки в этих двух предприятиях? Все финансовые потоки контролируются людьми Арсена Авакова", – заявил Михаил Добкин, добавив, что речь идет об очень существенной части городского бюджета Харькова.

Кроме того, политик отметил, что работникам коммунальных предприятий Харькова начали задерживать зарплату сразу после того, как в сентябре 2020 года тогдашнего мэра города Геннадия Кернеса увезли на лечение в немецкую клинику "Шарите". "То есть, вымывают деньги даже из зарплатного фонда", – добавил Михаил Добкин.

Напомним, выборы Харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. Эксперты уже прогнозируют, что мэра Харькова будут избирать в два тура, а главными претендентами на этот пост являются Михаил Добкин и и.о. мэра Игорь Терехов.

В свою очередь в гражданской сети "ОПОРА", которая занимается мониторингом всех избирательных процессов в Украине, отмечают, что Игорь Терехов постоянно задействует административный ресурс, а также использует сайт Харьковского горсовета для собственной агитации, что запрещено избирательным законодательством.