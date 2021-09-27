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27 вересня 2021, 11:23 13

Михайло Добкін: Метро Харкова не розвивається, тому що звідти чиновники "вимивають" гроші

27 вересня 2021, 11:23 13
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Однією з великих міських проблем Харкова залишається робота метрополітену. Нові станції не будуються, інтервал між поїздами збільшується, зарплата співробітникам вчасно не виплачується

Про це на зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках, кандидат в мери Харкова Михайло Добкін.

За його словами, вартість проїзду на метро за останні 4-5 років залишилася колишньою, але інтервал руху поїздів збільшився. "Метро сьогодні - одна з міських проблем, там не виплачується зарплата, в тому числі й машиністам, які відповідають за життя людей", - наголосив політик.

Михайло Добкін пояснив, що гроші від розміщення реклами в метро і роботи підземних торгових точок, які отримує комунальне підприємство "Підземне місто", не йдуть на потреби людей і їх не отримує метрополітен на свій розвиток, ці гроші "вимиваються".

"Я абсолютно впевнений, в метро намагаються економити на всьому, зокрема й на кількості складів, які подають", - зазначив Михайло Добкін.

"У метро сьогодні фінансову частину закривають представники команди Арсена Авакова, які гроші звідти вимивають. Їм тут не жити, це не їхнє місто, у них тут нічого немає. Аваков після того, як його зняли з посади міністра внутрішніх справ, куди поїхав? В Італію. А коли його зняли з губернатора, пам'ятаєте? В Італію. Його тут нічого не тримає. Зараз його призначать, він знову сюди повернеться, а поки посади немає – він там, в Італії", - заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків".

Також Михайло Добкін нагадав, що остання станція метро відкривалася в Харкові у 2016 році й сьогодні неможливо знайти правдиву інформацію про будівництво нових станцій. "Майданчиків, які обгороджені під метро, я сьогодні не бачу. Це зараз все ховається, знайти інформацію неможливо, але за непрямими ознаками я бачу, що метро ніхто не будує", - зазначив Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що для того, щоб збільшити фінансування міських програм коштом бюджету міста, потрібно зберегти існуючі робочі місця, а також створювати нові. За його словами, бюджет міста Харкова наполовину складається з прибуткового податку. "47% бюджету міста - це те, що люди платять зі своєї заробітної плати. Чесна заробітна плата, збереження існуючих, а також створення нових робочих місць - це пріоритет, тому що це – додаткова можливість і по ЖКГ, і по ремонту міської інфраструктури, по всьому тому, що вимагає витрат", - сказав Михайло Добкін.

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