Михаил Добкин: Я верну в бюджет Харькова то, что растащили за минувший год

В Харькове необходимо проанализировать деятельность городских властей за последний год, провести аудит бюджетных расходов, работы коммунальных предприятий и возродить поддержку гуманитарной сферы

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

"Такое впечатление, что у нас произошло какое-то землетрясение", - заявил Михаил Добкин, говоря о состоянии городского хозяйства в Харькове.

По его словам, в городе сначала нужно восстановить нормальный ритм работы городского хозяйства, утраченный за последнее время, а затем возрождать программы поддержки гуманитарных сфер деятельности харьковчан. Так он ответил на просьбу горожан возродить "Фонд поддержки молодых дарований", в создании и работе которого он ранее участвовал.

"Нам нужно провести большой анализ, что у нас на самом деле происходит, сделать аудит бюджета, посмотреть, что у нас с коммунальными предприятиями. За этот год растащили немало. Кого поймаю за ухо или за руку – они все назад в зубах принесут. Но в этой ситуации уже безвозвратно", - подчеркнул Михаил Добкин.

"Как только мы наведем порядок, я следующее, что буду делать – восстанавливать поддержку талантливых спортсменов, музыкантов", - добавил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что одной из больших городских проблем Харькова остается работа метрополитена. Новые станции не строятся, интервал между поездами увеличивается, зарплата сотрудникам вовремя не выплачивается. Это происходит потому, что деньги из метрополитена "вымываются" чиновниками.