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27 сентября 2021, 17:03 18

Михаил Добкин: В Харькове нужно внедрять модульные котельные, которые помогут снизить тариф на отопление

27 сентября 2021, 17:03 18
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Для того чтобы в Харькове снизить тариф на отопление и внедрить новые технологии в этой области, нужно этот сегмент коммунального хозяйства отдать бизнесу. Они должны будут построить модульные котельные, а горисполком начнет контролировать качество услуг

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.

По его словам, в свое время в Харькове была создана одна из современных систем централизованного отопления. "К концу 80-х годов мы получали тепло от одной из самых современных котельных. Тогда высчитывали коэффициент полезного действия этой системы из того, что газ ничего не стоил в стране. Сегодня газ стоит около тысячи долларов за тысячу кубометров, а электроэнергия стала дороже, чем драгоценности. Поэтому мы должны понимать, что, если мы будем и дальше в Харькове от ТЕЦ-5 "тащить" тепло десятки километров, подогревая небо, это все ляжет на тариф за отопление для населения", – заявил Михаил Добкин.

Он предложил действенный выход из положения. По мнению Михаила Добкина, в густонаселенных районах, там, где большое скопление высотных домов, нужно строить модульные котельные.

"Нужно отдавать это все бизнесу. Почему бизнесу? Потому что у города на это нет денег, а бизнес с удовольствием придет. Город должен поставить понятные условия. К примеру, город отдает бизнесу абонентскую базу и сбыт. А они должны за свои деньги построить модульные котельные, а город будет следить за качеством услуг. Также нужно договариваться о тарифах, а они с модульными котельными будут однозначно ниже, чем сейчас", – сказал Михаил Добкин.

Кроме того, он добавил, что этот метод не требует транспортировки теплоносителя на огромное расстояние и за счет этого будет ниже тариф. А чтобы достичь еще большего эффекта, Михаил Добкин планирует собрать всех харьковских ученых и руководителей всех оставшихся предприятий, чтобы понять, как можно собственными силами решить проблему с централизованным отоплением в Харькове.

"Эта проблема не решится за один год, но это будет система и неважна фамилия мэра. Если мы это примем, система будет год за годом набирать обороты", – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин заявил, что в Харькове нужно создать муниципальную охрану, которая позволит навести в городе порядок с безопасностью на улицах.

"От имени города мы снабдим такую охрану правом охранять общественный порядок. Они не смогут арестовывать. Но муниципальная охрана сможет точно так же, как защищают сегодня парк Горького и Сад Шевченко, бороться с проявлением любого нарушения общественного порядка на наших улицах", – заявил Михаил Добкин.

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