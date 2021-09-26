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26 вересня 2021, 16:10 5

Михайло Добкін: Щоб вулиці Харкова стали безпечними, в місті з'явиться муніципальна охорона

26 вересня 2021, 16:10 5
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Сьогодні харків'яни бояться виходити на вулиці через те, що громадський порядок не підтримується. Щоб це виправити в місті буде створена муніципальна охорона

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, потрібно ухвалити відповідальне рішення і створити в Харкові муніципальну охорону.

"Від імені міста ми забезпечимо таку охорону правом охороняти громадський порядок. Вони не зможуть заарештовувати, але муніципальна охорона зможе точно так само, як захищають сьогодні парк Горького і Сад Шевченка, боротися з проявом будь-якого порушення громадського порядку на наших вулицях", - заявив Михайло Добкін.

"Я для себе визначив пріоритети - охорона здоров'я, ЖКГ, безпека на вулицях, оскільки людина не повинна боятися виходити на вулицю", – резюмував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін разом зі своєю командою ініціювали програму "Турбота", в рамках якої передбачається виплата компенсацій соціально незахищеним харків'янам частини вартості послуг ЖКГ.

За словами Михайла Добкіна, незабаром гряде чергове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і не всі зможуть платити за рахунками. Тому, впевнений політик, потрібно запускати міську програму, яка допоможе харків'янами платити за послуги ЖКГ.

Харків Михайло Добкін

 
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