Михаил Добкин: Метро Харькова не развивается, потому что оттуда чиновники "вымывают" деньги

Об этом на встрече с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.

По его словам, стоимость проезда на метро за последние 4-5 лет осталась прежней, но интервал движения поездов увеличился. "Метро сегодня - одна из городских проблем, там не выплачивается зарплата, в том числе и машинистам, которые отвечают за жизнь людей", - подчеркнул политик.

Михаил Добкин объяснил, что деньги от размещения рекламы в метро и работы подземных торговых точек, которые получает коммунальное предприятие "Подземный город", не идут на нужды людей и их не получает метрополитен на свое развитие, эти деньги "вымываются".

"Я абсолютно уверен, в метро пытаются экономить на всем, в том числе и на количестве составов, которые подают", - отметил Михаил Добкин.

"В метро сегодня финансовую часть закрывают представители команды Арсена Авакова, которые деньги оттуда вымывают. Им здесь не жить, это не их город, у них здесь ничего нет. Аваков после того, как его сняли с должности министра внутренних дел куда уехал? В Италию. А когда его сняли с губернатора, помните? В Италию. Его здесь ничего не держит. Сейчас его назначат, он опять сюда вернется, а пока должности нет – он там, в Италии", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Также Михаил Добкин напомнил, что последняя станция метро открывалась в Харькове в 2016 году и сегодня невозможно найти правдивую информацию о строительстве новых станций. "Площадок, которые огорожены под метро, я сегодня не вижу. Это сейчас все скрывается, найти информацию невозможно, но по косвенным признакам я вижу, что метро никто не строит", - отметил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что для того, чтобы увеличить финансирование городских программ за счет бюджета города, нужно сохранить существующие рабочие места, а также создавать новые. По его словам, бюджет города Харькова наполовину состоит из подоходного налога. "47% бюджета города — это то, что люди платят со своей заработной платы. Честная заработная плата, сохранение существующих, а также создание новых рабочих мест – это главный приоритет, потому что это – дополнительная возможность и по ЖКХ, и по ремонту городской инфраструктуры, по всему тому, что требует затрат", – сказал Михаил Добкин.