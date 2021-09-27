Михаил Добкин: Метро Харькова не развивается, потому что оттуда чиновники "вымывают" деньги
Одной из больших городских проблем Харькова остается работа метрополитена. Новые станции не строятся, интервал между поездами увеличивается, зарплата сотрудникам вовремя не выплачивается
Об этом на встрече с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин.
По его словам, стоимость проезда на метро за последние 4-5 лет осталась прежней, но интервал движения поездов увеличился. "Метро сегодня - одна из городских проблем, там не выплачивается зарплата, в том числе и машинистам, которые отвечают за жизнь людей", - подчеркнул политик.
Михаил Добкин объяснил, что деньги от размещения рекламы в метро и работы подземных торговых точек, которые получает коммунальное предприятие "Подземный город", не идут на нужды людей и их не получает метрополитен на свое развитие, эти деньги "вымываются".
"Я абсолютно уверен, в метро пытаются экономить на всем, в том числе и на количестве составов, которые подают", - отметил Михаил Добкин.
"В метро сегодня финансовую часть закрывают представители команды Арсена Авакова, которые деньги оттуда вымывают. Им здесь не жить, это не их город, у них здесь ничего нет. Аваков после того, как его сняли с должности министра внутренних дел куда уехал? В Италию. А когда его сняли с губернатора, помните? В Италию. Его здесь ничего не держит. Сейчас его назначат, он опять сюда вернется, а пока должности нет – он там, в Италии", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".
Также Михаил Добкин напомнил, что последняя станция метро открывалась в Харькове в 2016 году и сегодня невозможно найти правдивую информацию о строительстве новых станций. "Площадок, которые огорожены под метро, я сегодня не вижу. Это сейчас все скрывается, найти информацию невозможно, но по косвенным признакам я вижу, что метро никто не строит", - отметил Михаил Добкин.
Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что для того, чтобы увеличить финансирование городских программ за счет бюджета города, нужно сохранить существующие рабочие места, а также создавать новые. По его словам, бюджет города Харькова наполовину состоит из подоходного налога. "47% бюджета города — это то, что люди платят со своей заработной платы. Честная заработная плата, сохранение существующих, а также создание новых рабочих мест – это главный приоритет, потому что это – дополнительная возможность и по ЖКХ, и по ремонту городской инфраструктуры, по всему тому, что требует затрат", – сказал Михаил Добкин.