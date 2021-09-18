Михайло Добкін: Щоб бюджет Харкова зростав, я буду створювати нові робочі місця з чесною зарплатою

Для того, щоб збільшити фінансування міських програм за рахунок бюджету міста, потрібно зберегти існуючі робочі місця, а також створювати нові

Про це в ефірі програми "Точка зору" на телеканалі "Р1" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, бюджет міста Харкова наполовину складається з прибуткового податку. "47% бюджету міста - це те, що люди платять зі своєї заробітної плати. Чесна заробітна плата, збереження існуючих, а також створення нових робочих місць - це пріоритет, тому що це – додаткова можливість і по ЖКГ, і по ремонту міської інфраструктури, по всьому тому, що вимагає витрат", - сказав Михайло Добкін.

Крім того, він додав, що бюджет міста Харкова – це вже є ресурсом, а якщо він спрямований на підтримку харківських робітників, будівельників і, в цілому, виробників, то вони за ці гроші отримають нові замовлення.

"У нас поки сьогодні превалюють дніпропетровські компанії. Не розумію, з якої причини, але вони мають замовлень на ремонт і реконструкцію тих же інженерних мереж в місті, набагато більше, ніж мають харківські компанії. Гроші "їдуть" в Дніпропетровську область, там платяться податки. Я не проти Дніпропетровської області – вона сусідня, я там в армії служив, я до неї добре ставлюся, але я до Харкова ставлюся краще", – пояснив Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін і його команда ініціювали програму "Турбота", яка буде спрямована на виплату компенсацій соціально незахищеним харків'янам частини послуг ЖКГ. Цю програму реалізують одразу після виборів мера Харкова.

"Ми будемо компенсувати жителям Харкова частину вартості тарифів. Це не зайві гроші для міста. На них можна було б будувати дороги, ремонтувати житловий фонд, школи і дитячі садки... але ми розуміємо, наскільки сьогодні необхідно підтримати людей. До того ж ми станемо першим в Україні містом, яке запустить таку програму допомоги й в результаті інші міста почнуть використовувати наш досвід для підтримки соціально вразливих громадян", — заявив лідер "Наш Дім — Харків" Михайло Добкін.