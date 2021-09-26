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26 сентября 2021, 16:10 193

Михаил Добкин: Чтобы улицы Харькова стали безопасными, в городе появится муниципальная охрана

26 сентября 2021, 16:10 193
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Сегодня харьковчане боятся выходить на улицы из-за того, что общественный порядок не поддерживается. Чтобы это исправить в городе будет создана муниципальная охрана

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, нужно принять ответственное решение и создать в Харькове муниципальную охрану.

"От имени города мы снабдим такую охрану правом охранять общественный порядок. Они не смогут арестовывать. Но муниципальная охрана сможет точно так же, как защищают сегодня парк Горького и Сад Шевченко, бороться с проявлением любого нарушения общественного порядка на наших улицах", – заявил Михаил Добкин.

"Я для себя определил приоритеты – здравоохранение, ЖКХ, безопасность на улицах, поскольку человек не должен бояться выходить на улицу", – резюмировал Михаил Добкин.

Напомним, ранее лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин вместе со своей командой инициировали программу "Забота", в рамках которой предполагается выплата компенсаций социально незащищенным харьковчанам части стоимости услуг ЖКХ.

По словам Михаила Добкина, вскоре грядет очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и не все смогут платить по счетам. Потому, уверен политик, нужно запускать городскую программу, которая поможет харьковчанами платить за услуги ЖКХ.

Харьков Михаил Добкин

 
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