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26 вересня 2021, 13:03 67

Михайло Добкін: Харків буде фінансово зацікавлювати випускників вишів залишатися працювати в Харкові

26 вересня 2021, 13:03 67
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У Харкові все більше пенсіонерів, які вже не можуть працювати, а випускники вишів все частіше, не бачачи перспектив, їдуть, що погано відбивається на бюджеті міста. Міська влада повинна змінити цю ситуацію

Про це на зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні в Харкові "непрацюючі люди залишаються у великій кількості, а робоча молодь просто їде".

"Я дуже люблю людей старшого покоління, але вони своє вже відпрацювали, вони повинні вже відпочивати, а молодь їде, а бюджет поповнює працююча людина, а не пенсіонер", - зазначив Добкін.

"Ми повинні показати, що місто зацікавлене залишати молодь, яка здатна тут розвиватися і вони повинні розуміти, що у них є надія, що вони будуть працювати", - додав лідер ГО "Наш Дім - Харків"

"Ми повинні з вами дати конкретну, в тому числі фінансову, допомогу молоді, яка, відучившись у вишах і відчуваючи, що не може заробити, не бачить тут перспективу і їде. Ми повинні дати людям перспективу, щоб молодь тут залишалася", - заявив Михайло Добкін.

"Ми з вами повинні для тих людей, які працюють, які готові бути самозайнятими або працювати на підприємствах, ми повинні для них створити умови", - зазначив Михайло Добкін, додавши, що в Харкові є для цього виробнича база, є "Електроважмаш", "ХТЗ", авіаційний завод та інші промислові підприємства.

Нагадаємо, напередодні Харківська міська ТВК зареєструвала Михайла Добкіна кандидатом у мери Харкова на виборах 31 Жовтня. Раніше Михайло Добкін заявляв, що при тих бюджетних можливостях, які сьогодні має Харків, міська влада, ведучи правильну політику, може серйозно полегшити життя харків'янам і заощадити їхні витрати.

Харків Михайло Добкін

 
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