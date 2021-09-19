Михайло Добкін: Харків'яни не витрачатимуть свої гроші на те, що їм повинна забезпечити міська влада

При тих бюджетних можливостях, які сьогодні має Харків, міська влада, ведучи правильну політику, може серйозно полегшити життя харків'янам і заощадити їхні витрати

Про це в ефірі програми "Точка зору" на Харківському телеканалі "Р1" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, зараз він багато спілкується з харків'янами і постійно чує скарги на дорожнечу і необлаштоване життя з точки зору комунальної сфери.

"Я не беру комунальні тарифи, це взагалі окрема розмова, я беру стан житлового фонду, облаштування прибудинкових територій, внутрішньоквартальні дороги, побори, які є сьогодні в школах, неякісне обслуговування в лікарнях. Тобто, все те, з чим вони стикаються - це відповідальність міста", - пояснив Михайло Добкін.

"Я сьогодні не розумію, чому при таких бюджетних можливостях, які має Харків, ні школам, ні лікарням, ні житловому фонду не приділяється стільки часу, скільки можна було б приділити. Я розумію і планую, як я буду це робити, щоб хоча б певну частину головного болю з людей знімати", - додав політик.

Він пояснив, якщо міська влада фінансуватиме ремонти в школах, "людям не потрібно буде відносити туди гроші, вже частина грошей залишиться в сім'ї", якщо зробить правильну структуру забезпечення людей медичною допомогою, "людина перестане відчувати необхідність витрачати зайві гроші в лікарнях і теж заощадить".

"Або ви самі собі ремонтуєте стелю, тому що тече дах, або це робить Жилкомсервіс, якому належить це робити, або підрядна організація, яку найняли. Це теж знімає частину фінансового навантаження. І таких речей дуже багато, вони шикуються в такий ряд, який, якщо сюди ще додати комунальні підприємства, співробітники яких не будуть відчувати проблеми із затримкою зарплат, це вже фактично знімає певну частину головного болю", - заявив Михайло Добкін.

За його словами, "це завдання міста, не стрічки перерізати, не піариться на кожному стовпі, на кожному сміттєвому баку, на кожному відкритому дитячому майданчику, адже це все відкривається і робиться за гроші харків'ян".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін на зустрічі з харків'янами заявив, що сьогодні люди в міській владі Харкова отримали можливість викачувати з міста все, що можна. На думку Михайла Добкіна, цієї можливості їх необхідно позбавити. "Людина, яка сидить на фінансових потоках, розглядає Харків, як підприємство, яке приносить гроші. Я вважаю, що таку людину до влади допускати не можна", — зазначив Михайло Добкін.