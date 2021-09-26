Михаил Добкин: Харьков будет финансово заинтересовывать выпускников ВУЗов оставаться работать в Харькове

В Харькове все больше пенсионеров, которые уже не могут работать, а выпускники ВУЗов все чаще, не видя перспектив, уезжают, что плохо отражается на бюджете города. Городская власть должна изменить эту ситуацию

Об этом на встрече с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, сегодня в Харькове "неработающие люди остаются в большом количестве, а рабочая молодежь просто уезжает".

"Я очень люблю людей старшего поколения, но они свое уже отработали, они должны уже отдыхать, а молодежь уезжает, а бюджет пополняет работающий человек, а не пенсионер", - отметил Добкин.

"Мы должны показать, что город заинтересован оставлять молодежь, которая способна здесь развиваться и они должны понимать, что у них есть надежда, что они будут работать", - добавил лидер ОО "Наш Дом – Харьков"

"Мы должны с вами дать конкретную в том числе финансовую помощь молодежи, которая, отучившись в вузах и чувствуя, что не могут заработать, не видят здесь перспективу и уезжают. Мы должны дать людям перспективу, чтобы молодежь здесь оставалась", - заявил Михаил Добкин.

"Мы с вами должны для тех людей, которые работают, которые готовы быть самозанятыми или работать на предприятиях, мы должны для них создать условия", - отметил Михаил Добкин, добавив, что в Харькове есть для этого производственная база, есть "Электротяжмаш", "ХТЗ", Авиационный завод и другие промышленные предприятия.

Напомним, накануне Харьковская городская ТИК зарегистрировала Михаила Добкина кандидатом в мэры Харькова на выборах 31 октября. Ранее Михаил Добкин заявлял, что при тех бюджетных возможностях, которые сегодня имеет Харьков, городская власть, ведя правильную политику, может серьезно облегчить жизнь харьковчанам и сэкономить их расходы.