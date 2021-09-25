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25 сентября 2021, 14:16 46

Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию

25 сентября 2021, 14:16 46
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Сегодня, 25 сентября, в Харькове на конференции партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и.о. городского головы Игорь Терехов был выдвинут кандидатом на досрочных выборах мэра 31 октября. При этом на конференцию не допускали журналистов и наблюдателей, а против некоторых была применена физическая сила

Как сообщает корреспондент RegioNews, партийная конференция прошла в недавно открытом после реставрации концертном зале "Украина", под которым собралось много журналистов разных харьковских изданий.

Аккредитация на это мероприятие партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" проходила только 20 сентября на протяжении всего 4 часов, после чего никому из журналистов не дали возможности аккредитоваться.

Несмотря на прямое требование Избирательного кодекса Украины, проводить избирательный процесс публично и открыто, организаторы конференции пускали в зал только "своих" журналистов. Всех остальных представителей прессы и общественных организаций в зал не пропускали неизвестные мужчины спортивной внешности и представители охранной фирмы "Бриг".

В частности, в зал не были допущены журналист и оператор СМИ "Госпром" и "Правовой контроль". Также не был допущен официальный наблюдатель от общественной организации "Центр контроля избирательных программ". При этом к журналистам программы "Цена вопроса" и "Госпром" применили физическую силу.

В результате журналисты для обеспечения их законных прав вызвали к концертному залу "Украина" полицию и написали заявление о препятствовании профессиональной деятельности журналистов и препятствовании осуществления избирательного права. Заявления были зарегистрированы в органах правопорядка.

Руководитель Департамента прессы и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на просьбы журналистов обеспечить соблюдение их прав ответил, что ничем не может помочь, так как это не городское мероприятие, а партийное.

На самой партконференции Терехова выдвинули кандидатом в мэры единогласно, журналисты так и не смогли задать ему вопросы. Также журналистам не дали возможность задать свои вопросы Терехову и после его выхода из концертного зала. Терехов отказался отвечать на вопросы, сел в автомобиль и сразу уехал.

Традиционного брифинга для СМИ после конференции также не было.

Напомним, 13 мая охранники Терехова напали на журналиста RegioNews Илью Колтунова. Нападение произошло во время встречи и.о. мэра Харькова с жителями Салтовского жилого массива. Журналиста, который попытался задать и.о. мэра вопрос, толкали и отбирали микрофон охранники Терехова Александр и Сергей Власенко, которых впоследствии и.о. мэра наградил грамотами и благодарностями.

Харьков Игорь Терехов

 
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