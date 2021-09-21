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21 вересня 2021, 17:46 12

Михайло Добкін подав документи для реєстрації кандидатом у мери Харкова

21 вересня 2021, 17:46 12
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Лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін подав документи до Харківської міської територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на посаду міського голови Харкова

Про це журналістам повідомив сам Михайло Добкін, зазначивши, що балотуватиметься в мери як самовисуванець.

"Я йду на вибори як самовисуванець. Я йду від харків'ян і для харків'ян. Я йду зі своєю командою, з якою ми виконали дуже велику роботу. Ми проїхали всі райони без винятку, провели величезну кількість зустрічей з людьми. Були в багатьох місцях, в тому числі і дуже віддалених, куди чиновники зазвичай не заїжджають. Ми слухали побажання людей, їхні проблеми, і, відповідно, набиралися розуміння, що нам потрібно робити в першу чергу для того, щоб зробити життя харків'ян більш комфортним і якісним", — заявив Михайло Добкін.

За словами Добкіна, його командою була розроблена програма розвитку Харкова, яка називається "Місто для людей". "Основний меседж цієї програми - місто буде розвиватися навколо людини. Міські ресурси будуть спрямовані на це", - зазначив Михайло Добкін.

Політик також заявив, що йде на ці вибори з єдиною метою – перемогти, щоб вести Харків до нових перемог і звершень. "Мої основні цінності - це процвітаючий Харків, можливість зберегти свою культуру, історичну ідентичність, можливість спілкуватися і вчитися, в тому числі, тією мовою, яка людям звична, якою вони говорять вдома. І дати людям почуття справедливості і впевненості в завтрашньому дні", — сказав після реєстрації журналістам Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що максимальний розвиток Україна може почати тільки тоді, коли піде зростання і розвиток на місцях, в містах і в регіонах. І Харків, за його словами, володіє таким потенціалом, що може показати напрямок розвитку для всієї країни.

Вибори Харківського міського голови відбудуться в неділю, 31 жовтня 2021 року.

Харків Михайло Добкін

 
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