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21 сентября 2021, 17:46 48

Михаил Добкин подал документы для регистрации кандидатом в мэры Харькова

21 сентября 2021, 17:46 48
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Лидер общественной организации "Наш Дом — Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин подал документы в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на должность городского головы Харькова

Об этом журналистам сообщил сам Михаил Добкин, отметив, что будет баллотироваться в мэры как самовыдвиженец.

"Я иду на выборы как самовыдвиженец. Я иду от харьковчан и для харьковчан. Я иду со своей командой, с которой мы проделали очень большую работу. Мы проехали все районы без исключения, провели огромное количество встреч с людьми. Были во многих местах, в том числе и очень отдаленных, куда чиновники обычно не заезжают. Мы слушали пожелания людей, их проблемы, и, соответственно, набирались понимания, что нам нужно делать в первую очередь для того, чтобы сделать жизнь харьковчан более комфортной и качественной", — заявил Михаил Добкин.

По словам Добкина, его командой была разработана программа развития Харькова, которая называется "Город для людей". "Основной месседж этой программы — город будет развиваться вокруг человека. Городские ресурсы будут направлены на это", — отметил Михаил Добкин.

Политик также заявил, что идет на эти выборы с единственной целью – победить, чтобы вести Харьков к новым победам и свершениям. "Мои основные ценности — это процветающий Харьков, возможность сохранить свою культуру, историческую идентичность, возможность общаться и учиться, в том числе, на том языке, который людям привычен, на котором они говорят дома. И дать людям чувство справедливости и уверенности в завтрашнем дне", — сказал после регистрации журналистам Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что максимальное развитие Украина может начать только тогда, когда пойдет рост и развитие на местах, в городах и в регионах. И Харьков, по его словам, обладает таким потенциалом, что может показать направление развития для всей страны.

Выборы харьковского городского головы состоятся в воскресенье, 31 октября 2021 года.

Харьков Михаил Добкин

 
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