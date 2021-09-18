Михайло Добкін: Харків здатний дати всій країні імпульс для розвитку

Максимальний розвиток Україна може почати тільки тоді, коли піде зростання і розвиток на місцях, в містах і в регіонах. І Харків володіє таким потенціалом, що може показати напрямок розвитку для всієї країни

Про це в ефірі програми "Точка зору" на Харківському телеканалі "Р1" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні видно, що максимальний розвиток Україна може отримати тільки тоді, коли розвиватиметься не тільки столиця, а й піде зростання і розвиток на місцях.

"Сьогодні Київ живе своїм життям, Харків – своїм, Одеса – своїм, Дніпро – своїм. І Київ вважає, що те життя, яке є в Києві, воно, напевно, поширюється і на всі інші міста. Але це не так. І, не розуміючи регіональних проблем, центральна влада робить багато помилок", – зазначив Михайло Добкін.

Нинішні вибори, впевнений політик, можуть відкрити для Харкова можливість "дати новий поштовх, новий розвиток, бути одним з перших, хто почне і сам відроджуватися, і відроджувати країну в цілому, яка, на жаль, поки перебуває в не зовсім хорошому стані".

"Основні правила в країні створює центральна влада – Верховна Рада, Кабінет міністрів і президент, але дуже багато залежить від місцевої влади... Я вважаю, що такі міста, як Харків, мають право показувати перспективу зростання, підлаштовувати під цю перспективу центральну владу, щоб вона обслуговувала потреби таких міст, як Харків. Адже ми бюджет наповнюємо, ми його не споживаємо", - зазначив Михайло Добкін.

За його словами, Харків також "здатний своїми особливими перевагами залучати інвесторів, які будуть давати вже перспективи на місцях нашому бізнесу і тим людям, які хочуть створювати й працювати".

На запитання, чи може мер міста диктувати умови центральній владі, Михайло Добкін відповів: "Нам не треба диктувати. Нам потрібно підказувати, як правильно. Ми на місцях краще знаємо, що потрібно зробити в Києві для того, щоб розвивалися регіони. Диктувати – це вступати в протиріччя, напевно, зараз не той час, не ті можливості".

При цьому політик додав, що "чути будуть тільки тих міських керівників, які мають авторитет і користуються довірою людей, які його обрали. Геннадія Кернеса чули, Кушнарьова чули, Добкіна весь час чули".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що відродження промисловості України розпочнеться з Харкова. За його словами, бюджетна децентралізація сьогодні дозволяє концентрувати в місцевих бюджетах більше коштів, ніж раніше, "не треба більше їхати до Києва і вибивати собі гроші". "Розвиток і відновлення країни в цілому піде з регіонів. Там, де люди знайдуть способи виживання, використовуючи ресурс вже не державний, а можливості, які дають органи місцевого самоврядування", - заявив політик.