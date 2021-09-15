У Харкові на стоянці вночі згоріли одразу шість автівок

Фото: ДСНС

У Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС області.

Подія трапилася на автостоянці, розташованій на вулиці Гагаріна. Коли рятувальники прибули на місце події, вогнем вже були охоплені шість транспортних засобів.

Спочатку загорівся автомобіль Toyota Rav4. Полум'я було такої сили, що воно в лічені хвилини перекинулося на інші авто. Загалом вогнем пошкоджено дві Toyota Camry, ще одна Toyota Rav4, а також Daewoo Lanos та Hyundai IX

Постраждалих немає. Що саме стало причиною пожежі, поки невідомо.