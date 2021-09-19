Михайло Добкін: Через перенесення виборів на осінь Харків втратив майже рік

Поки Харковом керують люди з приставкою в.о., місто не може нормально розвиватися і залучати великі інвестиції

Про це в ефірі програми "Точка зору" на Харківському телеканалі "Р1" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, він зробив все для того, щоб вибори харківського міського голови відбулися в березні, а не в жовтні, тому що розумів ціну перенесення виборів на жовтень. "Справа не в Добкіні, справа в тому, що не можна на рік залишати місто без міського голови. Всі в.о. - це втрачений час. Не тому, що людина погана, а тому що в.о. невпевнений у собі, він не надає впевненості і тим, хто здатний вкладати в місто, працювати на створення", - пояснив Михайло Добкін.

Лідер ГО "Наш дім - Харків" також додав, що "поки не буде впевненості, що з цією людиною можна мати справу, бізнесмени не будуть вкладати гроші в якісь серйозні стабільні проекти".

"Політична стабільність - це головна запорука мінімізації ризиків для бізнесу. Її немає. У нас мер - в.о., губернатор – в.о., у нас незрозуміло, що буде з головою обласної ради, і добре, що обрали вже стабільно на цю посаду людину. Тому, на жаль, рік у нас втрачено... Я розумію, що інерція вже добігає кінця, а своєї психологічної стійкості, своєї внутрішньої сили у цих людей немає. І далі ми не будемо їхати, ми будемо повзти. Мені цього не хочеться", - зазначив Михайло Добкін.

Також він підкреслив, що свого часу, Харків і Харківська область, на думку топ-менеджерів всієї України, з точки зору інвестиційної привабливості займали перше місце.

"Багато речей, які сьогодні відбуваються і пов'язані з тим, що представники бізнесу від колишнього міністра внутрішніх справ і від мало кому відомого олігарха Павла Фукса поставили своїх управлінців в наші комунальні підприємства, і вони сьогодні визначають, куди направляти гроші, який прибуток і кому дістається, то це ж не може бути розвитком для нашого регіону, ось ми і скотилися. Всього лише менш, ніж за рік", - заявив Михайло Добкін.

"Харків заслуговує більшого, і ми наведемо в ньому порядок, ми будемо абсолютно прозорими, чистими і доступними, як для вітчизняних інвесторів, так і для зарубіжних, і наші рейтинги знову повернуться на перші позиції", - підсумував політик.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що всі промислові площі в Харкові потрібно зберегти, створити там умови для залучення інвесторів, які вкладатимуть кошти у виробництво, створюватимуть нові робочі місця, за рахунок яких збільшуватиметься бюджет міста.

Вибори міського голови відбудуться в Харкові 31 жовтня цього року. В даний час обов'язки мера Харкова тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов.