Михайло Добкін: Виробничі потужності Харківського авіазаводу будуть збережені

Всі промислові майданчики в Харкові потрібно зберегти, оскільки їх можна використовувати для створення нових робочих місць, за рахунок яких буде збільшуватися бюджет міста

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, промисловість – це те, що вимагає особливого підходу уряду, а головне в цій справі – захист українського виробника від зовнішніх конкурентів, шляхом введення митних зборів і так далі.

Також лідер ГО "Наш Дім – Харків " додав, що для того, щоб бути конкурентним з тим же Китаєм і Туреччиною потрібно дати українським підприємцям можливість завозити без божевільних митних зборів нове обладнання, щоб виробляти якісний продукт.

На думку Михайла Добкіна, зараз все робиться в такому ключі, щоб знайти яке-небудь підприємство і згорнути на ньому виробництво. "Візьмемо Харківський авіаційний завод - легенду радянської промисловості. На ньому випускали літаки ТУ-134, на яких возили пасажирів у всьому СРСР. Сьогодні це підприємство хочуть "згорнути", а територію продати, оскільки вона знаходиться в центрі Харкова. Земля там коштує дуже дорого, і вона може бути віддана для будівництва якихось житлових комплексів. Там шикарні комунікації та під'їзди будь-якого транспорту. Це все потрібно зберегти", - сказав Михайло Добкін.

Політик також висловив упевненість, що після виборів він забере на баланс міста всі промислові площі, які є. Причому, робота в цьому напрямку вже ведеться. "Ми не будемо продавати інвесторам ці площі, а будемо віддавати під гарантію створення нових робочих місць із середньогалузевою зарплатою", – розповів Михайло Добкін.

Крім того, він пояснив, що для того, щоб побудувати такий промисловий майданчик, як є на тому ж Харківському авіазаводі, потрібно побудувати будівлю, підвести мережі, набрати енергетичну потужність, продумати логістику доставки людей на роботу і з роботи. "А ми даємо все готове. За це хочемо отримати максимальну кількість робочих місць із середньогалузевою зарплатою. І повинна бути обов'язкова гарантія від бізнесмена щодо того, про що ми домовилися. Якщо бізнесмен це не виконає, його чекають штрафні санкції, а тому грошима поповниться міський бюджет", – вважає лідер ГО "Наш Дім – Харків".

Підсумовуючи, Михайло Добкін нагадав, що бюджет Харкова в 2021 році становить 15,6 млрд гривень і майже половина з цієї суми – податок на прибуток. "Чому я кажу, що потрібно залишити виробничі потужності? Тому що нові робочі місця – це збільшення дохідної частини нашого бюджету, який майже повністю залишається у нас, в місті", - резюмував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін на зустрічі з харків'янами заявив, що в місті дуже багато проблем і для їх вирішення в Харкові повинен бути господар. Також він вважає, що для того, щоб Харків функціонував у потрібному напрямку, варто звертати увагу на сфери життєдіяльності міста, а не займатися лише реконструкцією зоопарку.