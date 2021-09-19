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19 сентября 2021, 14:43 4

Михаил Добкин: Из-за переноса выборов на осень Харьков потерял почти год

19 сентября 2021, 14:43 4
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Пока Харьковом управляют люди с приставкой и.о., город не может нормально развиваться и привлекать крупные инвестиции

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на харьковском телеканале "Р1" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, он сделал все для того, чтобы выборы харьковского городского головы состоялись в марте, а не в октябре, потому что понимал цену переноса выборов на октябрь. "Дело не в Добкине, дело в том, что нельзя на год оставлять город без городского головы. Все и.о. – это потраченное время. Не потому, что человек плохой, а потому что и.о. неуверенный в себе, он не придает уверенности и тем, кто способен вкладывать в город, работать на созидание", - объяснил Михаил Добкин.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков" также добавил, что "пока не будет уверенности, что с этим человеком можно иметь дело, бизнесмены не будут вкладывать деньги в какие-то серьезные стабильные проекты".

"Политическая стабильность – это главный залог минимизации рисков для бизнеса. Ее нет. У нас мэр – и.о., губернатор – и.о., у нас непонятно, что будет с председателем областного совета, и хорошо, что избрали уже стабильно на эту должность человека. Поэтому, к сожалению, год у нас потерян... Я понимаю, что инерция уже подходит к концу, а своей психологической устойчивости, своей внутренней силы у этих людей нет. И дальше мы не будем ехать, мы будем ползти. Мне этого не хочется", - отметил Михаил Добкин.

Также он подчеркнул, что в свое время, Харьков и Харьковская область, по мнению топ-менеджеров всей Украины, с точки зрения инвестиционной привлекательности занимали первое место.

"Многие вещи, которые сегодня происходят и связаны с тем, что представители бизнеса от бывшего министра внутренних дел и от мало кому известного олигарха Павла Фукса поставили своих управленцев в наши коммунальные предприятия, и они сегодня определяют, куда направлять деньги, какая прибыль и кому достается, то это же не может быть развитием для нашего региона, вот мы и скатились. Всего лишь менее, чем за год", - заявил Михаил Добкин.

"Харьков заслуживает большего, и мы наведем в нем порядок, мы будем абсолютно прозрачными, чистыми и доступными, как для отечественных инвесторов, так и для зарубежных, и наши рейтинги опять вернутся на первые позиции", - подытожил политик.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что все промышленные площади в Харькове нужно сохранить, создать там условия для привлечения инвесторов, которые будут вкладывать средства в производство, создавать новые рабочие места, за счет которых будет увеличиваться бюджет города.

Выборы городского головы состоятся в Харькове 31 октября этого года. В настоящее время обязанности мэра Харькова временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Харьков Михаил Добкин

 
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