Михаил Добкин: Харьковчане не будут тратить свои деньги на то, что им должна обеспечить городская власть

При тех бюджетных возможностях, которые сегодня имеет Харьков, городская власть, ведя правильную политику, может серьезно облегчить жизнь харьковчанам и сэкономить их расходы

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на харьковском телеканале "Р1" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, сейчас он много общается с харьковчанами и постоянно слышит жалобы на дороговизну и необустроенную жизнь с точки зрения коммунальной сферы.

"Я не беру коммунальные тарифы, это вообще отдельный разговор, я беру состояние жилого фонда, обустройство придомовых территорий, внутриквартальные дороги, поборы, которые есть сегодня в школах, некачественное обслуживание в больницах. То есть, все то, с чем они сталкиваются - это ответственность города", - пояснил Михаил Добкин.

"Я сегодня не понимаю, почему при таких бюджетных возможностях, которые имеет Харьков, ни школам, ни больницам, ни жилому фонду не уделяется столько времени, сколько можно было бы уделить. Я понимаю и планирую, как я буду это делать, чтобы хотя бы определенную часть головной боли с людей снимать", - добавил политик.

Он пояснил, если городская власть будет финансировать ремонты в школах, "людям не нужно будет относить туда деньги, уже часть денег останется в семье", если сделает правильную структуру обеспечения людей медицинской помощью, "человек перестанет испытывать необходимость тратить лишние деньги в больницах и тоже сэкономит".

"Или вы сами себе ремонтируете потолок, потому что течет крыша, или это делает Жилкомсервис, которому положено это делать, либо подрядная организация, которую наняли. Это тоже снимает часть финансовой нагрузки. И таких вещей очень много, они выстраиваются в такой ряд, который, если сюда еще добавить коммунальные предприятия, сотрудники которых не будут испытывать проблемы с задержкой зарплат, это уже фактически снимает определенную часть головной боли", - заявил Михаил Добкин.

По его словам, "это задача города, не ленточки перерезать, не пиарится на каждом столбе, на каждом мусорном баке, на каждой открытой детской площадке, ведь это все открывается и делается за деньги харьковчан".

Напомним, ранее Михаил Добкин на встрече с харьковчанами заявил, что сегодня люди в городской власти Харькова получили возможность выкачивать из города все, что можно. По мнению Михаила Добкина, этой возможности их необходимо лишить. "Человек, который сидит на финансовых потоках, рассматривает Харьков, как предприятие, которое приносит деньги. Я считаю, что такого человека к власти допускать нельзя", — отметил Михаил Добкин.